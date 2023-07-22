Следующее поколение семейства PlayStation выйдет не раньше 2028 года.

Один из самых авторитетных и известных игровых инсайдеров Том Хендерсон поделился подробностями об еще не анонсированных PlayStation 5 Pro и PlayStation 6. Заметку он опубликовал на сайте KeyToGaming.

Согласно его данным, Sony действительно занимается разработкой улучшенной версии PS5 – она проходит под кодовым названием Project Trinity, и работают над ней с начала 2022 года. Девкиты (консоли для разработчиков), предположительно, отправятся в ряд студий до конца ноября 2023 года.

Что же до особенностей консоли, то PS5 Pro будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Также обновленная консоль должна лучше работать с трассировкой лучей. Релиз, скорее всего, состоится в ноябре следующего года.

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Следующее поколение консолей – PlayStation 6 – будет представлено только в 2028 году, считает инсайдер.

Ранее Хендерсон рассказывал, что PlayStation 5 Slim может быть не тем, чего от нее ожидают. Якобы консоль не будет "тонкой", то есть она не будет позиционироваться как облегченная версия Да и вряд ли консоль получит слово Slim в названии.

А тем временем на эту осень у Sony запланирован выход Project Q – новой портативной консоли компании. Она предназначена для воспроизведения игр с PlayStation 5 с помощью функции Remote Play. Проекты будут транслироваться в разрешении 1080р при 60 кадрах/с.

Ранее Sony представила лимитированный бандл PS5, который включает консоль и контроллер DualSense Wireless в дизайне игры Marvel's Spider-Man 2. Он появится в продаже уже 1 сентября.

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