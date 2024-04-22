Среди них есть как неустаревающая классика разных жанров, так и новички. Конечно, не обошлось без спорных моментов.

Издание The Gamer опубликовало рейтинг 15 лучших компьютерных игр всех времен. При составлении топа учитывалось соотношение качества и масштаба тайтла (инди или ААА-проект), наследие, продажи, оценка от критиков и многое другое.

В рейтинге нашлось место как неустаревающей классике разных жанров, так и новичкам. Важно учитывать, что данный топ (как и любой другой) является субъективным, поэтому ваши любимые видеоигры могут не входить в него. Например, The Witcher 3, который более чем заслуживает свое место среди лучших игр в истории на ПК, а вот в данный рейтинг он не попал.

15 лучших игр на ПК по версии The Gamer:

15. Undertale

14. BioShock

13. Apex Legends

12. Sid Meier’s Civilization II

11. Baldur’s Gate II: Shadows of Amn

10. Persona 5 Royal

9. Minecraft

8. World of Warcraft

7. Grand Theft Auto V

6. The Elder Scrolls V: Skyrim

5. Mass Effect 2

4. The Sims

3. Portal 2

Сиквел предлагает инновационный подход к пазлам/головоломкам и обладает умным и остроумным сюжетом. В США учителя используют игру в школьной программе, а Гейб Ньюэлл называет ее "лучшей игрой, которую Valve когда-либо создала".

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2. Half Life 2

Half Life 2 вышла в далеком 2004 году и по сей день способна удивить новых игроков. В общей сложности она собрала более 35 титулов "Игра года". А когда игра была занесена в книгу рекордов Гиннеса как "шутер с самым высоким рейтингом", вы знаете, что он должен быть стоящим.

1. Disco Elysium - The Final Cut

Большую часть Disco Elysium вы проходите в роли полицейского-алкоголика с амнезией, который должен не только раскрыть дело об убийстве, но и вернуть воспоминания о своем прошлом и окружающем мире. Игра была удостоена рядом престижных наград от разных организаций и изданий, в том числе звания лучшей игры 2019 года и даже одной из величайших видеоигр всех времен.

Если вы в поисках свежих игровых новинок, УНИАН собрал главные релизы апреля. Среди них – многообещающий экшен в стиле Nier/Sekiro, красочная "метроидвания", а бывший эксклюзив Xbox выходит до PlayStation и Nintendo.

Также советовали, в какие игры серии Fallout стоит сыграть после просмотра сериала от Amazon. Серия Fallout зарекомендовала себя как одна из лучших игровых франшиз в жанре RPG, известная своим черным юмором, жестокими боями и сюжетом с выходцем из убежища.

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