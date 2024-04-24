Лунный календарь на май 2024 / коллаж УНИАН, фото pexels.com, pixabay.com

Как будут меняться фазы спутника Земли в течение последнего месяца весны, какие дни - наиболее удачные, а в какие следует быть осторожными - подскажет подробный лунный календарь на май 2024.

Фазы Луны в мае 2024 и их влияние 

Спутник Земли проходит четыре основные фазы в течение лунного месяца. Он короче календарного и длится около 29,5 дней. В лунном месяце выделяют благоприятные и неблагоприятные периоды, в зависимости от того, в какой фазе находится Луна:

  • новолуние - начало лунного цикла, Луна в это время не видна на небосклоне, на новолуние хорошо планировать любые дела;
  • растущий серп, первая четверть и растущая Луна - время от новолуния до полнолуния, на небе появляется небольшой серп, который с каждым днем растет, в этот период хорошо начинать делать то, что было запланировано в новолуние;
  • полнолуние - Луна на пике, спутник полностью освещен солнцем, в это время люди могут испытывать сильные эмоции, становиться импульсивными, совершать необдуманные поступки, фаза считается неблагоприятной;  
  • убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - время от полнолуния до следующего новолуния, с каждым днем диск становится все меньше, период считается благоприятным, чтобы анализировать события, поступки, мысли и избавляться от ненужного.  

Как будут меняться фазы Луны в мае 2024:

Видео дня
  • Луна убывает - с 1 по 7 число и с 24 по 31 число;
  • новолуние в мае 2024 (суперлуние) - 8 мая;
  • Луна растет - с 9 по 22 мая;
  • полнолуние в мае 2024 - 23 мая.

Солнечных и лунных затмений в этом месяце не будет.

Лунный календарь на апрель 2024

Благоприятные дни в мае 2024 по сферам / инфографика УНИАН

Благоприятные дни в мае 2024: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30. 

Неблагоприятные дни в мае 2024: 8, 23.

Благоприятные дни в мае 2024 по сферам:

  • начинания - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мая;
  • работа - 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 25, 26, 27;
  • свадьба - 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27;
  • лечение зубов - 7, 9, 16, 17, 18, 25, 26, 27;
  • поездки - 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25.

Не следует ничего начинать или заниматься важными делами в дни новолуния и полнолуния.

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