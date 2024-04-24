Как будут меняться фазы спутника Земли в течение последнего месяца весны, какие дни - наиболее удачные, а в какие следует быть осторожными - подскажет подробный лунный календарь на май 2024.
Фазы Луны в мае 2024 и их влияние
Спутник Земли проходит четыре основные фазы в течение лунного месяца. Он короче календарного и длится около 29,5 дней. В лунном месяце выделяют благоприятные и неблагоприятные периоды, в зависимости от того, в какой фазе находится Луна:
- новолуние - начало лунного цикла, Луна в это время не видна на небосклоне, на новолуние хорошо планировать любые дела;
- растущий серп, первая четверть и растущая Луна - время от новолуния до полнолуния, на небе появляется небольшой серп, который с каждым днем растет, в этот период хорошо начинать делать то, что было запланировано в новолуние;
- полнолуние - Луна на пике, спутник полностью освещен солнцем, в это время люди могут испытывать сильные эмоции, становиться импульсивными, совершать необдуманные поступки, фаза считается неблагоприятной;
- убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - время от полнолуния до следующего новолуния, с каждым днем диск становится все меньше, период считается благоприятным, чтобы анализировать события, поступки, мысли и избавляться от ненужного.
Как будут меняться фазы Луны в мае 2024:
- Луна убывает - с 1 по 7 число и с 24 по 31 число;
- новолуние в мае 2024 (суперлуние) - 8 мая;
- Луна растет - с 9 по 22 мая;
- полнолуние в мае 2024 - 23 мая.
Солнечных и лунных затмений в этом месяце не будет.
Лунный календарь на апрель 2024
Благоприятные дни в мае 2024: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30.
Неблагоприятные дни в мае 2024: 8, 23.
Благоприятные дни в мае 2024 по сферам:
- начинания - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мая;
- работа - 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 25, 26, 27;
- свадьба - 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27;
- лечение зубов - 7, 9, 16, 17, 18, 25, 26, 27;
- поездки - 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25.
Не следует ничего начинать или заниматься важными делами в дни новолуния и полнолуния.