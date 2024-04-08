Всего получилось три таблицы – для 1080р, 1440p и 4K.

С начала 2024 года на рынке было представлено множество новых видеокарт, поэтому авторы портала 3DCenter обновили свой рейтинг лучших и худших моделей с точки зрения цены, производительности и энергопотребления.

Всего получилось три таблицы – для 1080р, 1440p и 4K. Отмечается, что данная подборка отражает только честную растровую производительность видеокарт без использования DLSS и других технологий, повышающих FPS в играх.

Для 4K-гейминга лучшее соотношение FPS/$ предлагает Intel ARC A580. За ней следуют ARC A750 и Radeon RX 6800. Среди моделей Nvidia лучшей на сегодня остается GeForce RTX 4060 Ti.

В разрешении 1440p ситуация обстоит аналогичным образом, зато в 1080p разрыв между множеством видеокарт постепенно сокращается и разница выравнивается до нескольких процентов. Видео дня

Худшей видеокартой в плане соотношения производительности к цене стала GeForce RTX 4090, а рядом с ней расположились RTX 4080 Super и обычная RTX 4080.

В целом, самыми выгодными видеокартами для всех режимов пока остаются модели Intel и AMD. Первые подкупают очень доступной ценой, а вторые – высокой производительностью. Продукция NVIDIA оказывается на третьем месте из-за более высоких цен и упора на работу с DLSS.

Свежий опрос Steam показал, что cамой распространенной видеокартой по-прежнему остается GeForce RTX 3060, более того, ее популярность за месяц выросла на 0,75%. На втором месте идет GeForce RTX 2060, сразу за ней – GeForce GTX 1650.

Ранее стало известно, что Nvidia рекордно снизила цену на GeForce RTX 4060. Теперь новая "зеленая" видеокарта, которую на момент выхода критиковали все кому не лень, приблизилась к уровню "топ за свои деньги".

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