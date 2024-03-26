Акция стартует 28 марта и продлится до 1 апреля.

Студия-разработчик CD Projekt RED объявила, что откроет бесплатный доступ к ролевому боевику Cyberpunk 2077. Акция будет проходить с 28 марта (18:00 по Киеву) по 1 апреля (10:00 по Киеву).

Для этого даже не понадобится никаких подписок. Все, что нужно – это консоль PlayStation 5 или Xbox Series S|X. Игроки смогут исследовать мир "Киберпанка" в течение пяти часов, после чего для продолжения придется покупать полную версию.

"Бесплатные выходные" распространяется только на консоли: в CD Projekt RED говорят, что аналогичного триала нет на ПК по техническим причинам.

Вероятно, таким образом студия хотят повысить интерес к своему проекту, релиз которого в 2020 году обернулся для них репутационной катастрофой. Геймплей сопровождался бесчисленными багами, глитчами и вылетами, а на консолях PS4 и Xbox One, в силу своей технологичности, игра и вовсе была неиграбельной.

Сейчас, согласно отзывам геймеров, с учетом всех выпущенных обновлений, Cyberpunk 2077 работает очень хорошо. В декабре 2023 года для игры вышел последний крупный патч, в котором добавили полноценное метро, также была улучшена график, а бои с боссами доработали, сделав их куда сильнее.

На данный момент студия работает над сиквелом Cyberpunk 2077 – работая над продолжением 2077, они стремятся провести франшизу через эволюцию, аналогичную "Ведьмаку".

Однако геймерам придется набраться терпения, поскольку до выхода сиквела Cyberpunk 2077 еще далеко. Сейчас все силы CDPR направлены на нового "Ведьмака", который выйдет примерно в 2026 году. Проект станет первой игрой из новой трилогии The Witcher и заложит фундамент для сиквелов. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной.

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