Рассказываем, чем удобрить арбузы и дыни, чтобы плоды были большими.

Каждый огородник должен знать, чем подкормить арбузы для роста плодов и какие удобрения лучше всего вносить под дыню, когда обе этих культуры находятся на этапе рассады. Записывайте прямо сейчас и начинайте подготовку.

Какие удобрения любят арбузы и дыни - общие правила

Важно понимать, как удобрять арбузы, чтобы не навредить им - пока рассада растет, на протяжении всего периода вегетации нужно вносить и минеральные, и органические удобрения. За все время рассаду можно подкормить 1-2 раза. Первый раз - как только появятся два настоящих листочка, второй раз - за 2 недели до высадки в почву.

Удобрения для арбузов вносятся по таким нормам:

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Органические удобрения - 40 кг/ м²;

Диаммофоска - 15 г/ м²;

Суперфосфат - 200 г/ м²;

Хлористый калий - 100 г/ м²;

Аммиачная селитра - 20 г/10 л воды.

Также во время выращивания культуры по ее внешнем виду можно быстро понять, чего именно не хватает арбузам и дыням:

Фосфор - листья грязно-зеленого оттенка, а у основания побега лист пожелтевший, имеет коричневые пятна, корневая система слабая.

- листья грязно-зеленого оттенка, а у основания побега лист пожелтевший, имеет коричневые пятна, корневая система слабая. Калий - плоды причудливой формы, к концу увеличены. Быстро увядают, листья желтого цвета с солнечными ожогами.

- плоды причудливой формы, к концу увеличены. Быстро увядают, листья желтого цвета с солнечными ожогами. Кальций - плоды большие, на вкус травянистые, даже безвкусные. Цветки могут не формировать завязь вообще или делать это плохо, молодые листья склонны к скручиванию.

- плоды большие, на вкус травянистые, даже безвкусные. Цветки могут не формировать завязь вообще или делать это плохо, молодые листья склонны к скручиванию. Магний - желтые листья с коричневыми пятнами.

- желтые листья с коричневыми пятнами. Марганец - листья бледно-зеленого или желтого оттенка.

Нехватка железа даст о себе знать бледно-зелеными пятнами на молодых листьях.

Чем удобрить арбузы, если хочется использовать органику

Можно использовать органические удобрения для арбузов и дынь, чтобы потом собрать хороший урожай. Особенно это удобно для жителей сельской местности, у которых обычно не бывает проблем с нужными "ингредиентами".

Вот чем надо удобрять арбузы в таком случае:

перепревший куриный помет или коровий навоз;

любые готовые удобрения на основе навоза;

перегной.

Кстати, опытные огородники подсказывают, чем удобрить арбузы, если нет никакого компонента из вышеперечисленных. Подойдут обычные пекарские дрожжи - в их составе присутствует огромное количество полезных веществ, необходимых для укрепления корневой системы арбузов и дынь.

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