Чем больше игрок проведет времени на специальной карте, тем больше денег поступит на восстановление Прибугской амбулатории в Николаевской области.

В одной из самых популярных онлайн-игр мира Fortnite с благотворительной целью детально воссоздали Майдан Независимости.

"Гуляйте по Майдану Независимости в Fortnite - отстраивайте амбулаторию на Николаевщине в реальной жизни. Отныне в одной из самых популярных онлайн-игр мира Fortnite есть #TheDonationMap, где подробно воспроизведен Майдан Независимости", - отметил в своем Telegram-канале вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров пояснил, что чем больше игрок проведет времени на карте, тем больше денег поступит на восстановление Украины через UNITED24, а именно на восстановление Прибужской амбулатории на Николаевщине.

"Рассказывайте об игре друзьям, знакомым и присоединяйтесь к восстановлению", - призвал вице-премьер.

Война в Украине - международная поддержка

Ранее датско-американский актер Вигго Мортенсен, известный по фильму "Властелин колец", поддержал Украину. Он появился на красной дорожке кинофестиваля в Глазго в черной футболке с украинским трезубцем. Так 65-летний актер выразил свою поддержку украинцам.

Позже на видео для UNITED24 Мортенсен отметил: "Мы поддерживаем украинцев в борьбе против российской агрессии. Мы против тех людей, которые оправдывают эту агрессию. Как в России, так и за ее пределами". Он также отметил важность военной помощи для Украины.

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