Серия Fallout зарекомендовала себя как одна из лучших игровых франшиз в жанре RPG, известная своим черным юмором, жестокими боями и сюжетом с выходцем из убежища.

Для поклонников Fallout наступило захватывающее время: Fallout 5 подтвержден среди грядущих игр Bethesda, находящихся в стадии разработки, а одноименный сериал от Amazon стал настоящим хитом. Более того, на фоне выхода сериала значительно вырос онлайн у игровой серии.

Но для тех, кто познакомился с "Фоллаутом" только благодаря сериалу, может быть сложно понять, во что стоит поиграть, поскольку серии уже больше 25 лет. Но все не так сложно, как кажется – каждая новая игра Fallout по большей части автономна, а это значит, что вам не нужно начинать с самого начала, чтобы "вкатиться".

Серия Fallout зарекомендовала себя как одна из лучших игровых франшиз в жанре RPG, известная своим черным юмором, жестокими боями и сюжетом с выходцем из убежища. Мы выбрали некоторые из наших любимых Fallout и объяснили, почему вам стоит сыграть в них.

Fallout: New Vegas

Год выпуска: 2010.

Доступно на: ПК, PS3, PS4 / PS5 (благодаря обратной совместимости), Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Мы начинаем с Нью-Вегаса, который многие называют квинтэссенцией Fallout. Вы играете за безымянного курьера, которого застрелили и бросили умирать в ходе, казалось бы, обычной доставки. Но на самом деле вы вовлечены в нечто гораздо большее.

New Vegas – почти идеальный пример того, какой должна быть ролевая игра – с огромным количеством разветвленных сюжетных линий и квестовых путей, а также богатым и опасным открытым миром, который наполнен уникальными персонажами и врагами. Все это делает игру Obsidian идеальной отправной точкой для знакомства с серией.

Единственная серьезная проблема New Vegas заключается в том, что версия для ПК известна своими ошибками и сбоями, впрочем, эти проблемы можно легко решить, установив моды, которые выпускаются сообществом и по сей день.

Fallout 4

Год выпуска: 2015.

Доступно на: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S.

Действие Fallout 4 происходит в Массачусетсе. В центре сюжета – довоенная паре, которая пережила ядерный апокалипсис, будучи криогенно замороженной в одном из подземных убежищ "Волт-Тек". В зависимости от того, за кого вы решите играть, спустя два столетия ваш персонаж просыпается и обнаруживает, что их маленького сына похитили ученые из Института, загадочной фракция высоких технологий.

По сравнению с тем же "Нью Вегасом", Fallout 4 отличается лучшей графикой, перестрелками и является единственной игрой, в которой присутствует любимая фанатами система строительства поселений. Не стоит также и забывать о многочисленных модах, которые расширяют игру, добавляя кастомные материалы, делают игру еще интереснее и объемнее.

К слову, 25 апреля для Fallout 4 выйдет бесплатный некстген апдейт, который в значительной степени переделает четверку, повысит частоту кадров и добавив полноценную поддержку Steam Deck.

Fallout 76

Год выпуска: 2018.

Доступно на: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S.

Fallout 76, единственная многопользовательская игра в этом списке, не похожа ни на одну другую игру Bethesda. Это песочница в стиле GTA Online, где нужно строить базы и сражаться с другими игроками. Примечательно, что тут прошло всего 25 лет после ядерной войны (далеко от обычного 200-летнего перерыва), а это означает, что нам показана ранее невидимая сторона апокалипсиса.

Давние поклонники серии, скорее всего, пропустили Fallout 76 из-за проблемного запуска в 2018 году, но благодаря различным бесплатным расширениям и патчам, теперь игра находится в отличной форме. Если у вас есть друзья на примете, готовых изучать Пустоши, много часов веселых приключений обеспечены. А вот в одиночку тут легко заскучать.

Fallout 3

Год выпуска: 2008.

Доступно на: ПК, PS3, PS4/PS5 (благодаря обратной совместимости), Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Прошл 16 лет с тех пор, как Bethesda выпустила Fallout 3, во многом революционную игру, поскольку в ней тактический пошаговый бой принесли в жертву трехмерному виду от первого лица. Также это была первая игра, в которой была представлена ​​динамическая система нацеливания VATS, которая с тех пор появлялась в каждой новой игре.

Сегодня тройка держится на удивление хорошо, во многом благодаря богатому миру, который представляет собой тщательно детализированную визуализацию постапокалиптического Вашингтона. Вы играете за сбежавшего Выходца из Убежища, который ищет своего отца, но быстро втягиваетесь в битву между давними антагонистами Анклавом и накапливающим технологии Братством Стали.

Fallout

Год выпуска: 1997.

Доступно на: ПК.

Хоть и последний, но не менее важный: самый первый Fallout заложил основы ретрофутуристического мира, который мы все знаем и любим. Действие игры происходит в 2161 году. Убежище 13 – это место, где вы поселитесь, и когда хранилище окажется под угрозой, вы отправитесь в Пустошь, чтобы защитить его.

Она, как и Fallout 2, изометрична, и в нее немного неудобно играть по сегодняшним меркам из-за необычного управления и запутанного интерфейса, но если вы сможете преодолеть это, здесь вас ждет замечательная игра

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