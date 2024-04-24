Речь о мрачном экшене Senua's Saga: Hellblade II, который анонсировали еще в 2019 году.

Отличные новости для украинских геймеров. Один из главных релизов 2024 года, Senua's Saga: Hellblade II, получит перевод на украинский язык. Локализация будет выполнена в виде интерфейса и субтитров – озвучка во всем мире будет только английская.

Ранее Microsoft и разработчики из Ninja Theory упоминали о том, что игра будет иметь украинскую локализацию, однако теперь специальная галочка о наличии украинского языка появилась на странице игры в Steam.

Всего игру перевели на 27 языков, в том числе "родной" исландский, добавленный ради антуража. Игры Microsoft часто критикуют за малое число переводов: например, в том же Starfield всего девять языков и пять озвучек, в то время как у передового эксклюзива конкурентов Sony – Horizon: Forbidden West – 25 языков и 12 озвучек.

Подробнее о Senua's Saga: Hellblade II

Это продолжение игры Hellblade: Senua’s Sacrifice 2017 года, в которой главная героиня, Сенуа, возвращается в брутальную историю о выживании на мифическом и жестоком острове Викинга.

Игровые СМИ уже делились первыми впечатлениями о сиквеле. Основной упор в нем, как в оригинале, сделан на повествовании и истории, из-за чего геймплей порой может уходить на второй план. Но те схватки, которые есть, довольно сложные. А еще игра выглядит суперреалистично, используя всю мощь Unreal Engine 5.

Hellblade 2 называют из самых важных эксклюзивов для текущего поколения Xbox. Игра выйдет уже 21 мая на ПК (Steam, Microsoft Store) и Xbox Series, а также попадет в каталог Game Pass.

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