Традиционно, видеокарты AMD предлагают лучшую производительность, чем конкуренты Nvidia за ту же цену

Мартовский опрос Steam показал, что более 60% геймеров используют монитор с разрешением 1920×1080 пикселей. По этой причине Nvidia и AMD пытаются максимизировать игровую производительность при разрешении 1080p с помощью своих бюджетных видеокарт.

Эксперты GameRant назвали 6 лучших видеокарт для игр с разрешением 1080p в 2024 году. Все они стоят дешевле 300 долларов и будут актуальны еще много лет.

На первом месте Radeon RX 7600 XT. У этой видеокарты невысокий ценник и сразу 16 ГБ видеопамяти, что позволит обеспечить стабильные 60+ кадров в секунду при самых высоких настройках графики на протяжении многих лет.

Radeon RX 7600 на втором месте, как лучшая бюджетная видеокарта AMD для 1080-гейминга. Альтернативой от NVIDIA является GeForce RTX 4060, которая чуть дороже, но предлагает более высокую частоту кадров на потребленный ватт. Видео дня

Далее идет Radeon RX 6750 XT, как лучшая видеокарта среднего класса для игр в 1080p, обеспечивающая при этом производительность, конкурирующую с RTX 4060 Ti и RX 7600 XT.

Мечта любого бюджетного геймера – Radeon RX 6600. Эта карточка стоит порядка $200 и обеспечивает отличную производительность в некоторых тайтлах в 1080p даже на ультра настройках.

Замыкает топ-6 Radeon RX 7700 XT, которую обозреватели назвали лучшей видеокартой для 1080p высокого уровня. Эта модель также подойдет для игр при разрешении 1440p.

Как ранее сообщал УНИАН, для геймеров сейчас наступило хорошее время обновить видеокарту по выгодной цене. Следующее поколение видеокарт AMD и Nvidia выйдет уже до конца 2024 года, поэтому оба производителя стремятся максимально сократить остатки старых моделей.

Свежий опрос Steam показал, что видеокарты Nvidia установлены в 76% игровых системах, тогда как AMD – всего 16%. А самой распространенной видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060, более того, ее популярность только растет.

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