Microsoft официально запустила PC Game Pass в еще 40 странах.

В конце февраля Microsoft сообщила, что запустила PC Game Pass в еще сорока странах в тестовом режиме, включая Украину. И вот теперь состоялся полноценный релиз игровой подписки.

Пользователи из нашей страны могут оформить доступ к PC Game Pass на официальном сайте Microsoft или в приложении Xbox на Windows, где и будет доступна библиотека игр. Чтобы привлечь украинскую аудиторию, корпорация сделала выгодное предложение: первые три месяца подписки можно приобрести всего за 26,99 грн. А по истечению этого срока цена вырастет до 190 грн за 30 дней.

Стоит отметить, что Microsoft ввела в Украине региональную стоимость. Стандартно она составляет $9,99, то есть примерно 370 гривен по текущему курсу. Кроме нашей страны, PC Game Pass стала доступна в Хорватии, Албании, Исландии, Болгарии, Словении, Грузии, Египте, Сербии, Румынии, Эстонии и других странах на разных континентах.

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Коротко о Game Pass

Это сервис, который предоставляет доступ к библиотеке игр за ежемесячную плату. Стоимость обычного варианта составляет $9,99, а Ultimate — $14.99. Последний включает облачный сервис Xbox Cloud Gaming и дополнительные бонусы в проектах.

Библиотека PC Game Pass вмещает более 400 игр, а Xbox Game Pass — в районе 500. Все новинки от внутренних студий Microsoft появляются в сервисе на релизе.

Благодаря Game Pass открывается подписка EA Play от Electronic Arts, а также бонусы в играх Riot Games.

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