Тест проводился на Red Magic 9 Pro с 8-ядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.

На YouTube появилось видео, автор которого запустил Red Dead Redemption 2, одну из самых требовательных игр, на игровом смартфоне Red Magic 9 Pro с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm и 12 ГБ оперативной памяти.

Red Dead Redemption 2 доступна только на консолях PS4 и Xbox One, а также на ПК. Блогер использовал последнюю, запустив ее на смартфоне с ОС Android 14 через эмулятор Mobox в разрешении 960×540 и с очень низкими настройками графики (DX12).

Несмотря на мощное железо, Red Dead Redemption 2 показал не самую лучшую производительность, достигая в среднем 8-9 кадров в секунду. Еще в ходе теста появлялись графические и звуковые артефакты. Так что поиграть в таком режиме с комфортом (даже минимальным) не получится.

Эксперимент примечателен тем, что Red Magic 9 Pro является самым мощным смартфоном в мире. В бенчмарке AnTuTu он набирает 2.09 миллионов баллов, а процессор оснащен 8-ядрами с графикой Adreno 750 и активной системой охлаждения. Но даже несмотря на это, на самых мощных смартфонах игры все равно работают хуже, чем на бюджетных ПК.

Это не единственный подобный эксперимент, где требовательные Windows-игры пробуют запускать на телефонах. В большинстве случаев все работает плохо, но есть и редкие исключения. Например, GTA 4 работает на Red Magic 9 Pro в стабильных 60 FPS.

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