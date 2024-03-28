Она точно понравится тем, кто только начинает знакомство с платформерами и метроидваниями.

В магазине Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. На этот раз отдают высокооцененную метроидванию, которая порадует фанатов жанра.

Добавить Islets в свою библиотеку можно до 4 апреля. А через неделю Epic Games Store начнет дарить The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition и Thief (2014).

Подробнее о Islets

По жанру, это метероидвания, в которой игроки возьмут на себя роль чудного существа по имени Айко. Тот путешествует по разделенному на фрагменты миру и пытается объединить его в одно целое. Игроков ждут разнообразные локации, очаровательные персонажи и эпичные боссы.

Islets напоминает упрощенную версию Hollow Knight и понравится тем, кто только начинает знакомство с платформерами и метроидваниями. Проект хвалят за интересное исследование мира, а также приятные визуальную стилистику и музыкальное сопровождение.

В Steam у Islets исключительно положительные пользовательские обзоры – 96% игроков рекомендуют игру к прохождению.

Если вы пропустили свежие игровые новинки, Valve назвала лучшие новые игры в Steam – в подборку попал драйвовый экшен, ремейк культовой RPG, автомобильный выживач и еще много чего интересного.

А журналисты делились впечатлениями о Stellar Blade – новом эксклюзиве для PS5, который называют идеальной смесью NieR и Sekiro. Игра выходит уже 26 апреля, а до выхода все желающие смогут поиграть в демо-версию.

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