Они длинные не потому, что разработчики их специально затянули, а потому, что в них и правда много контента. И оторваться от них очень сложно.

Видеоигры бывают очень короткими, буквально на несколько минут, а бывают и настолько огромными, что в них можно зависать месяцами напролет.

Редакторы DualShockers, изучив статистику портала HowLongToBeat, собрали топ из 10 игр, на прохождение которых у пользователей ушло больше всего времени. В рейтинге не учитывались "бесконечные" игры, а в целом в списке можно увидеть четкую доминацию ролевых проектов с открытым миром. Но даже одиночные видеоигры порой способны занять на 100 часов.

Открывает топ Kenshi, о которой многие пользователи наверняка никогда и не слышали. Это хардкорная ролевая игра с элементами "песочницы", в которой игрок не связан сюжетом и может делать все, что угодно.

Вы можете брать на себя новые роли и занятия, исследовать гигантский постапокалиптический мир в одиночку или со своим отрядом, заниматься крафтом, строительством или торговлей и многим другим.

По данным HowLongToBeat, на завершение Kenshi геймерам понадобилось в среднем 160 часов.

Следом идет Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми DLC. Еще в 2015 году игра поляков навсегда изменила ролевые игры с открытым миром и до сих пор остается одним из крупнейших и наиболее заметных примеров в этом жанре.

Многие пытались копировать формулу Ведьмака 3, а некоторые (Assassin's Creed Valhalla) довольно близко подошли в этом отношении, но пока никто не смог затмить магнум опус CDPR. Если вы решили сесть за "Дикую Охоту", то смело рассчитывайте на 150+ часов геймплея.

Также в рейтинге оказалась Assassin's Creed Valhalla, увлекательное приключение в мире викингов, с результатом в более 145 часов.

С выходом трех больших дополнений – "Гнев друидов", "Осада Парижа" и "Рассвет Рагнарека" – Валгалла предлагает не только один обширный открытый мир для исследований, но и несколько огромных карт, включая Англию, Норвегию, Францию ​​и Ирландию, а также мифические королевства, такие как Асгард, Йотунхейм и Свартальфхейм. В каждой локации есть свои типы врагов и сюжетная завязка.

Также в топ самых продолжительных игр попали TES V: Skyrim, Xenoblade Chronicles 2, Fallout 4, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, Kingdom Come: Deliverance, Elden Ring и Cyberpunk 2077. На прохождение каждой из них у вас уйдет минимум 100+ часов.

Если вам нравятся "медленные", правдоподобные игры, Kingdom Come: Deliverance может стать именно тем, что вам нужно. В этой игре средневековый мир основан на реальных локациях и имеет реалистичный масштаб, предоставляя подлинный опыт исторической эпохи, дополненный повседневными задачами того времени.

