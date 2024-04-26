Есть информация, что долгожданный девайс выйдет уже скоро.

В сеть просочились несколько новых подробностей о Nintendo Switch 2 от двух источников. Хорошие новости для тех, кто ждал релиз консоли уже в этом году.

Хотя Nintendo официально не подтверждала факт существования преемника Switch, была информация, что Switch 2 выйдет в начале 2025 года. Согласно новой утечке, эти планы изменились: консоль поступит в продажу уже во второй половине этого года.

Инсайдер OreXda сообщил, что с поставщиками всех основных комплектующих уже заключены договоры на начальное производство, включая Samsung, на мощностях которой будет выпускаться чипсет Nvidia Tegra T23 и экраны OLED.

Видео дня

Вторая новость заключается в том, что Switch 2 получит OLED-экран, но сначала в продажу поступит модель с ЖК-дисплеем. Сам экран будет 8 дюймовый – и это самый большой размер в истории компании: например, у базовой Switch и Wii U он был 7 дюймов.

Вдобавок, испанское медиа Vandal рассказало, что Switch 2 будет больше предшественника, но все еще меньше того же Steam Deck. Также изменится способ подключения контроллеров Joy-Con – к новой консоли геймпады крепятся на магнитах. То есть подключить "джойконы" оригинального Switch ко второму не получится.

И последнее, но не менее важное: ценник вырастет до $400, то есть консоль будет стоить на $100 дороже по сравнению с Switch. Верить этой утечке или нет, решайте сами. Стоит только добавить, что если выход Switch 2 действительно запланирован на вторую половину года, то и анонс должен произойти уже в самое ближайшее время.

Также до конца 2024 года ожидается выход цифровой версии Xbox Series X и PS5 Pro. Следующее же поколение консолей придется ждать до 2028 года.

А уже в следующем месяце состоится релиз мрачного экшена Senua's Saga: Hellblade II, который называют одним из самых важных эксклюзивов для текущего поколения Xbox. Известно, что в игре будет официальный украинский перевод.

Вас также могут заинтересовать новости: