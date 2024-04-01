О результатах говорить рано, разработка находится на ранней стадии.

Группа сторонних разработчиков пытается на основе "слитого" в декабре 2023 года исходного кода Grand Theft Auto 5 перенести культовый экшен на Android, Nintendo Switch и системы на базе Linux.

Как рассказывает издание GizmoChina, "карманный" Лос-Сантос, скорее всего, придется ждать довольно долго. В настоящий момент разработка находится на ранней стадии: пока что игру научили загружаться на этих платформах, однако предстоит проделать огромную работу, чтобы игра работала без ошибок.

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Для справки: исходный код той или иной видеоигры представляет собой набор программных инструкций, которые служат основой для игры. Разработчики, как правило, сохраняют конфиденциальность этого кода, чтобы защитить интеллектуальную собственность и предотвратить несанкционированное копирование или изменение.

Исходный код GTA 5 слили в сеть во время крупной утечки данных Rockstar 2023 года. Тогда стали известны подробности о GTA 6 за пару дней до выпуска дебютного трейлера. Из слитых файлов стало известно, что Rockstar работала или продолжает работу над портированием Grand Theft Auto V для Nintendo Switch. Ни дат, ни других подробностей впоследствии не появилось.

В декабре 2023 года Rockstar Games официально анонсировала GTA 6. Релиз игры намечен на первую половину 2025 года, но перенос даты выхода вполне реален, поскольку разработчики отстают от графика производства. В Rockstar даже рассматривают возможность переноса релиза на 2026-й.

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