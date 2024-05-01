Мы разобрались, что изменится для женщин в Украине со вступлением в силу нового закона о мобилизации.

18 мая вступит в силу закон о мобилизации, который принесет немало изменений. В связи с нововведениями возникает вопрос, будет ли введена мобилизация женщин в Украине с 1 мая, и как для женского пола изменится учет и военная подготовка.

Мобилизация женщин в Украине 2024 по новому закону

Закон о мобилизации определяет, каким должен быть воинский учет женщин. Согласно 1 статье закона, женщины-медики становятся на учет в обязательном порядке. Представительницы профессий, родственных военным специальностям, могут встать на учет по своему желанию.

В военное время согласно закону мобилизация женщин в Украине проходит только на добровольной основе. В этом вопросе закон нововведений не принес.

Видео дня

Также законопроект отменяет срочную службу и вводит базовую военную подготовку для мужчин возрастом от 18 до 25 лет. Женщины могут пройти эту подготовку добровольно.

Военный учет для женщин Украина - список профессий

Военный учет для женщин обязателен для тех, кто получает медицинское образование. Это не только врачи, но и акушерки, медсестры, стоматологи, фармацевты.

При этом постановка на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Она нужна для того, чтобы Генштаб понимал, сколько медиков находится в резерве.

Выезд женщин-медиков за границу 2024

В Государственной пограничной службе сообщают, что выезд женщин-медиков за границу разрешен даже для тех, кто стоит на воинском учете. Запрет на пересечение границы касается только женщин-военных, а также госслужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: