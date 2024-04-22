Обе карты заслужили хорошую репутацию у ПК-сообщества благодаря своей достойной производительности и доступной цене.

Как правило, при сравнении лучших бюджетных видеокарт для игр в первую очередь всегда учитываются две модели: Nvidia RTX 4060 и AMD RX 6700 XT. Обе карты заслужили хорошую репутацию у ПК-сообщества благодаря своей достойной производительности и доступной цене.

Специалисты портала GameRant сравнили зеленую и красную карточку с целью выяснить, какой же все таки из двух относительно доступных видеоускорителей лучше для игр в 2024 году.

К преимуществам GeForce RTX 4060 отнесли более низкую стоимость, а также поддержку технологии масштабирования DLSS 3 Frame Generation. С генерацией кадров в современные ААА-тайтлы можно играть даже в 2K. Минусы – меньше видеопамяти. У этой модели всего 8 ГБ памяти и 128-битная шина.

В свою очередь Radeon RX 6700 XT обладает большим объем памяти (12 ГБ) и более эффективной шиной памяти (192-битная). При соотношении цены и производительности эта модель лучше, чем RTX 4060. Но есть свои минусы – устаревшая микроархитектура и низкая энергоэффективность.

В целом для тех, кто хочет приобрести видеокарту с "заделом" на будущее, модель Nvidia более предпочтительный вариант. Во многом за счет DLSS 3. Но прямо сейчас AMD Radeon демонстрирует производительность выше.

Также в GameRant порекомендовали использовать обе карты в паре с Ryzen 5 5600.

RTX 4060 сравнили c RX 6700 XT в современных играх

Специалисты говорили, что для геймеров сейчас наступило хорошее время обновить видеокарту по выгодной цене. Следующее поколение видеокарт AMD и Nvidia выйдет уже до конца 2024 года, поэтому оба производителя стремятся максимально сократить остатки старых моделей.

Свежий опрос Steam показал, что видеокарты Nvidia установлены в 76% игровых системах, тогда как AMD – всего 16%. А самой распространенной видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060, более того, ее популярность только растет.

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