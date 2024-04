Хотя некоторые игры могут предлагать онлайн-режим, их сюжеты и игровой процесс действительно блестят, если играть в одиночку.

В сфере видеоигр есть большое разнообразие жанров, предлагающих уникальный спектр впечатлений и эмоций. Но, среди всего этого разнообразия, есть особая категория игр, которые с легкостью уносят нас в свои потрясающие и захватывающие миры.

Одиночные игры – это уникальные проекты, которые предлагают игрокам уровень погружения и близости, сравнимый с чтением хорошей книги. В топе DualShockers собраны 10 лучших одиночных игр, которые предлагают игрокам интимный и захватывающий опыт.

Открывает список Baldur's Gate 3. Конечно, у вас есть возможность сыграть в BG3 с друзьями, но вы окажете себе медвежью услугу, если не сыграете в нее хотя бы один раз самостоятельно.

Каждый побочный квест, наряду с основным квестом, предлагает полную и увлекательную историю. Ваш выбор имеет значение. Компаньоны могут покинуть вас, если подтолкнуть их достаточно далеко, а в зависимости от сказанного и сделанного квесты могут иметь совершенно разный исход.

"Baldur’s Gate 3 – одна из лучших игр, когда-либо созданных, и переживать ее снова и снова – сплошное удовольствие", – говориться в заметке.

Если вы любите вестерны, вам обязательно понравится Red Dead Redemption 2. Это одна из самых захватывающих игр, когда-либо созданных.

Неважно, рыбачите ли вы, катаетесь на лошади по цветущим лугам на фоне гор или ввязываетесь в драки, вы гарантированно получите массу удовольствия, играя за Артура Моргана.

Хотя в этой игре присутствует специальный онлайн-режим, он абсолютно не связан с основной историей. На самом деле, это не имеет ничего общего с путешествием, которое вам предстоит совершить самостоятельно.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom создана для любителей открытий и приключений. Несмотря на то, что это невероятно большая игра, ей каким-то образом удается казаться доступной, отчасти благодаря великолепному туториалу.

Игровой мир в "Слезах Королевства" делится на три части: Хайрул, небеса над королевством и подземный мир. В каждом можно провести десятки (если не сотни) часов и не заскучать, изучая все уголки и ища секреты.

Еще более впечатляюще то, что вы можете прыгнуть с небес и нырнуть в самую нижнюю точку подземного мира, без экрана загрузки.

Какие еще игры попали в список? Это The Last Of Us Part 1, Persona 5 Royal, Elden Ring, Marvel's Spider-Man, Dead Space Remake, Super Mario Odyssey и Mass Effect Legendary Edition.

Если вы фанат sci fi, то трилогия Mass Effect практически настолько хороша, насколько это возможно. Битва капитана Шепарда против Жнецов – одна из самых запоминающихся историй, когда-либо рассказанных в играх. А каждый персонаж-компаньон привносит в историю уникальный взгляд. Независимо от того, вступаете ли вы в романтические отношения или просто помогаете им с их проблемами, эти персонажи сияют настолько ярко, что без них игра просто не имела бы такого веса.

