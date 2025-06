Deadpool VR станет эксклюзивом Meta Quest 3.

На Summer Game Fest 2025 анонсировали Marvel’s Deadpool VR, экшен от первого лица в виртуальной реальности с катанами и фирменными шуточками болтливого наёмника.

Дэдпул внезапно оказывается в Можовселенной, подписывает подозрительный контракт и отправляется рубить и троллить всё, что движется. В трейлере персонаж в исполнении Нила Патрика Харриса ломает четвёртую стену и высмеивает как сам VR, так и конкурентов по вселенной Marvel, досталось даже Человеку-пауку с его "настоящими" AAA-играми.

Игрокам дадут в руки пушки, катаны, кунаи и полную свободу творчески расчленять врагов, будь то смачный удар в челюсть с гранатой или запуск головы в пропеллер. Будет и паркур, и сражения с как культовыми, так и совсем неизвестными злодеями

Marvel’s Deadpool VR выйдет эксклюзивно на Meta Quest 3 и 3S в конце 2025 года.

