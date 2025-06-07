Игрой занимаются разработчики Mafia 3 и ремейка первой части.

На Summer Game Fest 2025 показали новый сюжетный трейлер Mafia: The Old Country.

В ролике под названием Loyalty is Everything показали будни сицилийской мафии со сделками между бандитами, перестрелками и драками.

Ранее разработчики рассказывали, что The Old Country станет первой игрой в серии, основные действия которой разворачиваются не в США.

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Сюжет расскажет о становлении мафиозной семьи Торриси на Сицилии в начале 20-го века. Игра исследует тему зарождения феномена мафии в итальянской культуре.

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 8 августа. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. За предзаказ игры разработчики дарят эксклюзивную лошадь.

Ранее мы рассказывали, что на Summer Game Fest 2025 анонсировали Game of Thrones: War for Westeros, классическую стратегию в реальном времени по вселенной Джорджа Мартина. Страница игры уже появилась в Steam.

Кроме того, на SGF 2025 анонсировали Mortal Shell 2, сиквел занятного гибрида Dark Souls и Bloodborne. Похоже, в игре будет играть музыка польской дез-метал группы Behemoth.

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