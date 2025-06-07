Страница игры уже появилась в Steam.

На Summer Game Fest 2025 анонсировали Game of Thrones: War for Westeros, классическую стратегию в реальном времени по вселенной Джорджа Мартина.

Игра предложит сражения в реальном времени, где можно будет взять под контроль один из четырёх фракций: Старки, Ланнистеры, Таргариены или Король Ночи.

У каждой стороны будут уникальные юниты, герои и механики. В бою можно будет использовать пехоту, кавалерию, осадные машины, великанов и драконов, комбинируя способности героев и командуя армиями в духе настоящего полководца.

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В War for Westeros будет как одиночная кампания, так и мультиплеерные битвы, в которых доверие - редкость, а предательство - инструмент. Игрокам придётся заключать союзы, разрывать их и хитрить, чтобы остаться на вершине Вестероса.

Разработкой занимается PlaySide Studios, а издаёт Warner Bros. Релиз игры запланирован на 2026 год на ПК. Страница игры уже есть в Steam, где её можно добавить в список желаемого.

Ранее мы рассказывали, что на Summer Game Fest 2025 показали трейлер End of Abyss. Приключенческую игру, которая визуально уж очень напоминает Little Nightmares, только с огнестрелом. Игра станет эксклюзивом Epic Games Store.

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