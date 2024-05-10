Игры, похожие на The Last of Us: журналисты советуют сыграть в эти 6 проектов / Скриншот

Несмотря на массовые споры, которые преследовали The Last of Us Part 2 с момента ее выпуска, нельзя отрицать, что она представляет собой смелую и детальную историю, которая найдет отклик у пользователей, ценящих глубину повествования.

Редакция портала GameRant составила cписок лучших сюжетных игр, в которые стоит поиграть, если вам понравилась The Last Of Us 2. Хотя точных копий игры Naughty Dog нет, существует ряд достаточно близких по уровню тяжести сюжета игр.

  • God Of War Ragnarok. Увлекательное повествование с участием нескольких персонажей, сосредоточивающееся вокруг конца света.
  • По сравнению с ребутом 2018 года повествовательная составляющая в сиквеле значительно усиливается, а ставки – повышаются. По мере развития сюжета связь Атрея и Кратоса углубляется, поскольку дуэт отца и сына становится ближе, чем когда-либо прежде.

  • Marvel's Spider Man 2. Возможно, лучшая история, когда-либо рассказанная в видеоиграх, с участием любимого супергероя.
  • Веном подпитывает потаенные желания и страхи. Это доводит Питера до маниакальной одержимости. Наблюдение за тем, как он справляется с этой сверхспособностю, прежде чем отпустить ее и сразиться с симбиотом в его чистейшей форме, стала настоящим глотком свежего воздуха на фоне привычных историй о супергерое.

  • Uncharted: The Lost Legacy. Ожидаемо, лучшей рекомендацией фанатам The Last of Us станет другой тайтл от Naughty Dog. Это умело рассказанная побочная история о двух сильных женщинах.
  • Повествование, возможно, не имеет эмоционального накала четвертой игры, но это не должно умалять кинематографической зрелищности. "Разрядка смехом" между двумя главными героями оживляет каждую сцену, а сам сюжет получился захватывающим и взрослым.

  • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Во многом эта серия революционизировала весь жанр и вызвала целую волну подражаний, стремящихся уловить эмоциональное путешествие с многочисленными обнадеживающими взлетами и разрушительными падениями. 
  • Мало есть историй, способных затронуть так же глубоко, как борьба Ли и Клементины за выживание во время зомби-апокалипсиса.

  • Red Dead Redemption 2. Последний тайтл Rockstar выступает не только как развлекательная площадка, но и как очень глубоко эмоциональная история. Игроки следуют за приключениями Артура Моргана и его банды, которая пытается выжить в мире, стремительно отвергающем закон беззакония.
  • На протяжении всей игры мы наблюдаем за тем, Артур превращается из одномерного гангстера в чуткого человека. Качество работы, вложенное в создание этой игры и написания таких персонажей, говорит само за себя. 

  • Ведьмак 3: Дикая Охота. Поиски Геральтом Цири, своей приемной дочери, полны эмоциональных тяжелых моментов. 
  • Как основной квест, так и множество побочных приключений содержат запоминающиеся истории, которые показывают, насколько жесток и неумолим этот мир. Это делает редкие моменты надежды еще более сильными, поскольку действия Геральта в этом хорошо написанном повествовании диктуют финал его истории как Ведьмака.

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