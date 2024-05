По своему эмоциональному отклику и смелости они могут соперничать даже с самыми нашумевшими романами и фильмами.

Несмотря на массовые споры, которые преследовали The Last of Us Part 2 с момента ее выпуска, нельзя отрицать, что она представляет собой смелую и детальную историю, которая найдет отклик у пользователей, ценящих глубину повествования.

Редакция портала GameRant составила cписок лучших сюжетных игр, в которые стоит поиграть, если вам понравилась The Last Of Us 2. Хотя точных копий игры Naughty Dog нет, существует ряд достаточно близких по уровню тяжести сюжета игр.

God Of War Ragnarok

. Увлекательное повествование с участием нескольких персонажей, сосредоточивающееся вокруг конца света. По сравнению с ребутом 2018 года повествовательная составляющая в сиквеле значительно усиливается, а ставки – повышаются. По мере развития сюжета связь Атрея и Кратоса углубляется, поскольку дуэт отца и сына становится ближе, чем когда-либо прежде.

Marvel's Spider Man 2

. Возможно, лучшая история, когда-либо рассказанная в видеоиграх, с участием любимого супергероя. Веном подпитывает потаенные желания и страхи. Это доводит Питера до маниакальной одержимости. Наблюдение за тем, как он справляется с этой сверхспособностю, прежде чем отпустить ее и сразиться с симбиотом в его чистейшей форме, стала настоящим глотком свежего воздуха на фоне привычных историй о супергерое.

Uncharted: The Lost Legacy.

Ожидаемо, лучшей рекомендацией фанатам The Last of Us станет другой тайтл от Naughty Dog. Это умело рассказанная побочная история о двух сильных женщинах. Повествование, возможно, не имеет эмоционального накала четвертой игры, но это не должно умалять кинематографической зрелищности. "Разрядка смехом" между двумя главными героями оживляет каждую сцену, а сам сюжет получился захватывающим и взрослым.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

. Во многом эта серия революционизировала весь жанр и вызвала целую волну подражаний, стремящихся уловить эмоциональное путешествие с многочисленными обнадеживающими взлетами и разрушительными падениями. Мало есть историй, способных затронуть так же глубоко, как борьба Ли и Клементины за выживание во время зомби-апокалипсиса.

Red Dead Redemption 2. Последний тайтл Rockstar выступает не только как развлекательная площадка, но и как очень глубоко эмоциональная история. Игроки следуют за приключениями Артура Моргана и его банды, которая пытается выжить в мире, стремительно отвергающем закон беззакония.

На протяжении всей игры мы наблюдаем за тем, Артур превращается из одномерного гангстера в чуткого человека. Качество работы, вложенное в создание этой игры и написания таких персонажей, говорит само за себя.

Ведьмак 3: Дикая Охота

. Поиски Геральтом Цири, своей приемной дочери, полны эмоциональных тяжелых моментов. Как основной квест, так и множество побочных приключений содержат запоминающиеся истории, которые показывают, насколько жесток и неумолим этот мир. Это делает редкие моменты надежды еще более сильными, поскольку действия Геральта в этом хорошо написанном повествовании диктуют финал его истории как Ведьмака.

