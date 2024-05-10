Несмотря на массовые споры, которые преследовали The Last of Us Part 2 с момента ее выпуска, нельзя отрицать, что она представляет собой смелую и детальную историю, которая найдет отклик у пользователей, ценящих глубину повествования.
Редакция портала GameRant составила cписок лучших сюжетных игр, в которые стоит поиграть, если вам понравилась The Last Of Us 2. Хотя точных копий игры Naughty Dog нет, существует ряд достаточно близких по уровню тяжести сюжета игр.
- God Of War Ragnarok. Увлекательное повествование с участием нескольких персонажей, сосредоточивающееся вокруг конца света.
- По сравнению с ребутом 2018 года повествовательная составляющая в сиквеле значительно усиливается, а ставки – повышаются. По мере развития сюжета связь Атрея и Кратоса углубляется, поскольку дуэт отца и сына становится ближе, чем когда-либо прежде.
- Marvel's Spider Man 2. Возможно, лучшая история, когда-либо рассказанная в видеоиграх, с участием любимого супергероя.
- Веном подпитывает потаенные желания и страхи. Это доводит Питера до маниакальной одержимости. Наблюдение за тем, как он справляется с этой сверхспособностю, прежде чем отпустить ее и сразиться с симбиотом в его чистейшей форме, стала настоящим глотком свежего воздуха на фоне привычных историй о супергерое.
- Uncharted: The Lost Legacy. Ожидаемо, лучшей рекомендацией фанатам The Last of Us станет другой тайтл от Naughty Dog. Это умело рассказанная побочная история о двух сильных женщинах.
- Повествование, возможно, не имеет эмоционального накала четвертой игры, но это не должно умалять кинематографической зрелищности. "Разрядка смехом" между двумя главными героями оживляет каждую сцену, а сам сюжет получился захватывающим и взрослым.
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Во многом эта серия революционизировала весь жанр и вызвала целую волну подражаний, стремящихся уловить эмоциональное путешествие с многочисленными обнадеживающими взлетами и разрушительными падениями.
- Мало есть историй, способных затронуть так же глубоко, как борьба Ли и Клементины за выживание во время зомби-апокалипсиса.
- Red Dead Redemption 2. Последний тайтл Rockstar выступает не только как развлекательная площадка, но и как очень глубоко эмоциональная история. Игроки следуют за приключениями Артура Моргана и его банды, которая пытается выжить в мире, стремительно отвергающем закон беззакония.
- На протяжении всей игры мы наблюдаем за тем, Артур превращается из одномерного гангстера в чуткого человека. Качество работы, вложенное в создание этой игры и написания таких персонажей, говорит само за себя.
- Ведьмак 3: Дикая Охота. Поиски Геральтом Цири, своей приемной дочери, полны эмоциональных тяжелых моментов.
- Как основной квест, так и множество побочных приключений содержат запоминающиеся истории, которые показывают, насколько жесток и неумолим этот мир. Это делает редкие моменты надежды еще более сильными, поскольку действия Геральта в этом хорошо написанном повествовании диктуют финал его истории как Ведьмака.