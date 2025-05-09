В ходе тестов выяснилось, что наиболее оптимальным вариантом для современного 1080р-гейминга является Radeon RX 7600.

Редакция авторитетного немецкого ресурса ComputerBase составила рейтинг видеокарт, которые предлагают лучшее соотношение цены и производительности в мае 2025 года.

Авторы объединили результаты последних редакционных тестов 18 актуальных GPU от Nvidia, Intel и AMD в 13 свежих ААА-играх, включая недавний ремейк Oblivion, и сравнили их по показателю "цена за 1 fps".

Видеокарты для 1080р

Самой выгодной видеокартой для игр с разрешением 1080р и классической растеризацией оказалась Radeon RX 7600. Далее идет GeForce RTX 4060 8 GB, а за ней – GeForce RTX 5060 8 GB.

Видео дня

В играх с технологией трассировки лучей лидирует GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, за ней расположились GeForce RTX 4060 8 GB и Radeon RT 7700 XT.

Видеокарты для 1440р

Наиболее выгодным решением для 2К-гейминга является Radeon RX 7800 XT. Также имеет смысл обратить внимание на Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ.

А вот уже в играх с рейтрейсингом вперед вырывается GeForce RTX 5070 Ti.

Видеокарты для 4K

Лучшее соотношение цены-качества в играх с разрешением 4К демонстрирует Radeon RX 7800 XT. Однако это справедливо только для игр без RT. А вот для проектов с трассировкой лучей куда лучше подходит GeForce RTX 5070 Ti.

Стоит отметить, что актуальный флагман "зеленых" в лице GeForce RTX 5090 является самым невыгодным решением для 2К и 4К-гейминга.

Ранее Nvidia официально подтвердила, что "народная" GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступит в продажу уже 19 мая. Новинку будут продавать за 299 долларов (~12 800 грн).

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является мобильная GeForce RTX 4060. За ней идут GeForce RTX 3060 и десктопный вариант RTX 4060.

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