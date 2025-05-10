Разбираемся, когда сажать пионы - весной или осенью, и чем удобрять цветы, чтобы продлить их цветение.

Пионы - неприхотливые и очень красивые цветы, которые радуют глаз в течение месяца, а то и дольше. Но все-таки и этим цветам нужен хотя бы минимальный уход. Опытные садоводы советуют делить старые кусты, чтобы получить более красивое цветение, а также периодически подкармливать их. Когда лучше всего пересаживать и чем удобрить пионы весной, рассказываем ниже.

Можно ли пересаживать пионы весной

Садоводы, начинающие и даже опытные, иногда задаются вопросом: когда пересаживать пионы - весной или осенью?

Чаще всего это делают весной, когда видят, что кусты стали хуже развиваться или их нужно просто пересадить на новое место. Но пересаживать их нужно крайне аккуратно и в ранние сроки - в начале или середине апреля. То есть, перед тем, как сажать пионы весной, нужно убедиться, что еще не распустились почки - если пересадить их позже, то можно повредить корешки растений, а они потом очень плохо восстанавливаются и могут вообще не зацвести.

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Можно пересадить пионы и осенью - это советуют делать с середины сентября. До этого времени у пионов, как и весной, формируются корешки и, прервав этот процесс, можно сильно ослабить кусты. Кстати, многие садоводы предпочитают пересаживать пионы именно осенью: они вырастают более закаленными и цветут уже на второе лето, а при весенней посадке - на третье.

Место для посадки лучше выбирать солнечное, хотя пионы хорошо чувствуют себя и в тени, но там цветки их будут мельче и в меньшем количестве.

Чем удобрять пионы весной и что сделать еще, чтобы они пышно цвели

Подкармливать пионы можно, начиная с ранней весны, когда они пробуждаются от "спячки". Вносить органические удобрения можно и позже, непосредственно перед самым цветением. Обычно кустики, особенно молодые и пересаженные, подкармливают компостом, перепревшим навозом и золой.

Когда цветы выбросили бутоны, то кусты можно полить одним из этих настоев:

Настой коровяка

Берут 1 часть коровяка с 5 частей воды и настаивают неделю на солнце. Затем разводят с водой в пропорции 1:10.

На 10 л этого настоя добавляют 1 л золы и настаивают в течение часа, а затем поливают по 2 л под каждый куст.

Зола в этом случае выступает как источник калия и фосфора, которые нужны цветам на этапе бутонизации.

Хлебный настой

Половину буханки хлеба (дрожжевого) нарезают небольшими кусочками, добавляют немного сахара (еда для дрожжей) и заливают 5 л воды.

Оставляют на несколько часов, затем набухший хлеб разминают и поливают пионы, не процеживая настой.

Также, если весна жаркая, то пионы нужно поливать раз в неделю. Предварительно следует разрыхлить землю под кустами и под каждый вылить от 1 до 3 ведер воды.

Что делать с пионами весной еще? У опытных садоводов есть одна маленькая хитрость: чтобы добиться пышного цветения, они срывают первый бутон на кусте, а также удаляют боковые слабые бутоны - тогда верхушка дает очень крупные цветки, и они дольше цветут. Можно попробовать, если не жалко выламывать бутоны.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полить орхидею для пышного цветения - домашний раствор без "химии".

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