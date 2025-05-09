Doom The Dark Ages выходит 15 мая на PS5, Xbox Series и ПК.

9 мая спало эмбарго на публикацию обзоров DOOM: The Dark Ages. Несмотря на обещания разработчиков, что новая часть станет лучшей в истории серии, пока что игру оценивают немного хуже, чем Doom Eternal.

На агрегаторе OpenCritic средняя оценка проекта составляет 85 баллов из 100 на основе 86 рецензий – на 3 балла меньше, чем у Eternal. Почти все мнения сходятся в одном: игра отличная, но у нее есть несколько существенных недостатков.

Например, саундтрек, визитную фишку франшизы, называют "незапоминающимся", а полеты на драконе и гигантская меха, активно рекламировавшиеся в трейлере – "скучными". Кроме того, не всем понравился дизайн опенворлда. Один критик и вовсе написал, что это первая игра в серии, которую "не хочется переигрывать", потому что это "похоже на утомительную работу по зачистке карты".

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Наконец, некоторые рецензенты критикуют сюжет. Несмотря на то что заглянуть в прошлое вселенной Doom было любопытно (сюжетно это приквел DOOM 2016 года), сценаристам не удалось рассказать действительно уникальную предысторию Палача Рока – все довольно предсказуемо.

В остальном – это все тот же Doom, который отказался от формулы Doom Eternal с прыжками и вернулся к корням Doom (2016). Сам Думслеер теперь ощущается как ходячий танк, который прет сквозь толпы врагов и его никто не может остановить. Из безусловных плюсов The Dark Ages отмечают оружие, стрельбу, окружение.

Также выяснилось, что кампания проходится за 16-20 часов, в игре есть две концовки и задел на грядущие DLC.