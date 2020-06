Поломанные диски и письма с угрозами. Как одна игра разделила мир пополам

Прошла ровно неделя с момента выхода The Last of Us Part II. Релиз игры стал значимым событием в индустрии. И не только потому что продолжение любимой истории фанаты ждали 7 лет. К примеру, продолжение гораздо более легендарной серии, Half-Life, ждали 12 лет. Но после весеннего релиза Alyx такой шумихи не было. Пресса и пользователи сошлись во мнении, что игра хороша и все. Почти 1,9 тысячи пользователей оставили свои отзывы про Alyx на агрегаторе Metacritic, а также свыше 27 тысяч человек похвалило игру в Steam.

С The Last of Us Part II ситуация другая. Пресса расхвалила вторую часть, а игроки беспощадно раскритиковали. В кратчайшие сроки на Metacritic свои отзывы оставили более 86 тысяч пользователей. The Last of Us Part II стала самой обсуждаемой игрой в истории агрегатора.

Но скандал вылился и за пределы Metacritic. На странице творческого руководителя Naughty Dog Нила Дракманна в Twitter люди начали постить гневные комментарии, а сам разработчик стал получать сообщения с угрозами.

Дошло до того, что игроки создали петицию с требованием переделать The Last of Us Part II. На момент написания публикации, ее подписали уже почти 30 тысяч человек.

Как и любой скандал, ситуация вокруг второй части The Last of Us получилась комплексной. Игроки выдвинули разработчикам целый ряд претензий по поводу содержания игры. И первая из них стала самой неожиданной. С нее мы и начнем.

SJW, трансгендеры и дискриминация азиатов

Казалось бы, сколько разных историй уже было рассказано в играх. Да и сами пользователи, привыкшие играть за персонажей разного пола, расы, вероисповедания и сексуальной ориентации, не должны так яростно встречать гомосексуального героя игры. Но все же встретили.

Зерна первого скандала вокруг The Last of Us Part II зародились еще несколько лет назад, когда разработчики презентовали трейлер, где главная героиня, Элли, целуется со своей подругой. Игроки решили, что им пытаются навязать SJW-повестку и тему ЛГБТ. А узнав о ключевой идее сюжета, повесили на вторую часть ярлык: «игра про месть лесбиянки».

С новой силой этот скандал вспыхнул на релизе Part II. В первые сутки после выхода, пользователи буквально оккупировали агрегатор Metacritic, ставя The Last of Us Part II самые низкие баллы.

Вот лишь несколько из тысяч подобных комментариев:

«Хороший геймплей, но плохой сюжет. Худший финал, что я видел. Игра ориентирована больше на SJW, чем на реальных игроков», – написал пользователь под ником Citch6, поставив при этом игре 0 баллов из 10.

«Разработчики плюнули на фанатов первой части, и вместо того, чтобы рассказать историю о мести (как ее заявляли), они задвигают тему феминизма и толерантности, и во всех бедах виноваты белые парни натуралы...», – пишет LeoLeoBro.

«Это SJW- игра. Здесь ужасный сюжет, который делает эту игру невыносимой», – пожаловался fieldofdead.

«Одна из худших игр за всю историю. Очень плохой сюжет. Naughty Dog превратила игру из развлечения в некий продукт для поддержки определенной группы людей», – написал игрок под ником Copycat77.

Правы ли игроки? Действительно ли Part II акцентирует внимание сюжета на SJW (борьбе за социальную справедливость) и ЛГБТ. В игре Элли мстит за убийство родного человека. Параллельно разработчики показывают развитие отношений Элли и ее подруги Дины. Из гомосексуальных сцен – всего пара поцелуев двух девушек. Это даже не Mass Effect, где подобных сцен было в разы больше.

Но стоит все-таки отметить небольшое заигрывание с ЛГБТ-аудиторией. Если играть внимательно, то временами можно заметить во второй части детали с разноцветной символикой ЛГБТ. К примеру, плитка, на одном из зданий, хоть и выцветшая, но все же выполнена в соответствующих цветах. А в другой локации можно встретить «разноцветный» пешеходный переход или же флаги ЛГБТ. Однако это не бросается в глаза и уж тем более никак не влияет на сюжет и главный посыл игры.

Еще более странно слышать о навязывании SJW в The Last of Us Part II только из-за того, что там ключевыми героями оказались женщины. Почему в таком случае никто не критиковал всю серию Tomb Raider? Ведь там главная героиня, Лара Крофт, постоянно сражается с мужчинами. Или же Horizon Zero Dawn. В этой игре не только главный герой – девушка. Там еще и показано общество, которым правит матриархат. Игр с девушками в главных ролях много. Это и Hellblade, и Resident Evil, и Bayonetta – перечислять можно долго. Но никто не обвинял их разработчиков в навязывании SJW-повестки.

Когда стало понятно, что SJW-тема притянута за уши, игроки вдруг стали обвинять разработчиков в том, что их заставляют играть за персонажа-трансгендера. В сети быстро распространился слух, что в Part II даже есть сцена секса с трансгендером. Речь про антагониста игры, девушку Эбби.

По сюжету это физически крепкая девушка с большими бицепсами и маленькой грудью. Люди решили, что она и есть тот самый трансгендер. Ведь только у Эбби в игре есть сцена секса. Нила Драманна в Twitter разгневанные пользователи буквально забросали скриншотами из этой сцены.

Мало того, что это выглядело не толерантно. Так это еще и не было правдой. Ведь все, кто играл в Part II прекрасно понимали, что Эбби – это просто девушка, хоть и с мужским телосложением. А тем самым трансгендером оказался второстепенный персонаж по имени Лев. Да и то, не совсем трансгендером. По сюжету, юная девушка Лили жила в общине культистов Серафитов, которые хотели отдать ее одному из вожаков в жены. Лили обрила голову, сделала несколько шрамов себе на лице и стала называть себя Лев, все силами выдавая себя за парня. А когда это не сработало, попыталась сбежать.

Так что этой претензии бы не было, если бы критикующие сыграли в игру. Интересно, что подобный конфуз был не единственным. Китайские пользователи после выхода The Last of Us Part II на агрегаторе NGA тоже стали массово занижать оценки. Они увидели в игре дискриминацию азиатов.

В одном из диалогов Элли говорит своему другу Джесси, что такие, как он не в ее вкусе, подразумевая тот факт, что ей нравятся девушки. Джесси знает это, но в шутку уточняет: «Азиаты?». Элли подхватывает: «Да... Это я и имею в виду». Джесси просто посмеялся в ответ, а вот китайские игроки обиделись.

Эту волну негатива разработчики даже не пытались комментировать. Либо китайские пользователи не понимают сарказм, либо они банально не играли в игру, а только увидели конкретный эпизод в сети. По-другому объяснить их возмущение невозможно.

Однако все выше перечисленные случаи стали только вершиной айсберга. По-настоящему невзлюбили игру фанаты первой части из-за сюжетных решений в Part II.

Далее в тексте будут спойлеры.

Что же вы наделали!

Первая часть The Last of Us рассказывала о постапокалитическом мире, где опытный контрабандист Джоэл, потерявший свою дочь, везет через пол страны девочку Элли. Она обладает иммунитетом к мутировавшему грибу кордицепсу однобокому, который превращает людей в подобие зомби. Два незнакомых человека, Джоэл и Элли, прошли вместе огонь и воду, толпы зараженных и каннибалов, и в результате стали родными не только друг для друга, но и для игроков. В финале же выяснилось, что с помощью Элли хотят сделать вакцину и спасти человечество. Вот только сама девушка при этом умрет. Джоэл врывается в операционную, убивая всех на своем пути, и спасает Элли.

Следующие семь лет фанаты ждали выхода второй части, чтобы снова встретиться с полюбившимися героями. И вот Part II вышла. В первые два часа игры Джоэла жестоко убивают. А повзрослевшая Элли, теряя весь свою юношеский задор, отправляется мстить.

Убийство Джоэла стало настоящим разочарованием для поклонников. Масло в огонь стали подливать и стримеры. Некоторые из них прямо во время трансляции после сцены убийства доставали диск с игрой и ломали его. Были и те, кто доходил ее до конца, а после демонстративно удалял.

Именно из-за убийства Джоэла появилась петиция с требованием сделать ремейк игры.

«Они убили нашего любимого персонажа и заставили нас играть за персонажа, который убил Джоэла. Мы хотим, чтобы Naughty Dog сделала ремейк игры со сценами из первых трейлеров, в которых был Джоэл. Мы хотим ремейк, потому что это огромное неуважение к фанатам, которые ждали сиквела 7 лет, и мы должны получить то, что заслуживаем. И эта игра не то, чего мы хотели», – говорится в тексте петиции.

Стоит отметить тот факт, что разработчики догадывались, что будет подобная реакция. И даже прибегли к уловке, которую часто использует компания Marvel, рекламируя свои фильмы. В первых трейлерах игры можно было чаще видеть Джоэла даже в тех локациях, где по сюжету он не мог находится, а вместо него в самой игре был другой персонаж. Это было сделано с целью скрыть сюжетный ход с убийством. Однако за два месяца до релиза произошла фатальная утечка. В сеть попали несколько кат-сцен, в том числе и со смертью Джоэла.

«День утечки — один из худших в моей жизни. Я наблюдал за этим в реальном времени. Видел, когда ролики попали на YouTube. Мы все паниковали, просили удалить видео. Когда ролик все же удалили, у него было около тысячи просмотров. Спустя несколько часов видео уже было повсюду, и вскоре мы начинаем получать смертельные угрозы, антисемитские высказывания и другие обвинения, которые мы не могли себе даже представить. Люди пришли в ярость. Я понимаю, почему. Они любили этого персонажа, но все, что они получили — этот фрагмент», – вспоминает творческий директор игры Нил Дракманн.

Разработчики пытались объяснить, что это были сцены, вырванные из контекста, что в игре все встанет на свои места, но было поздно. Более того, с выходом игры ничего не изменилось.

По сюжету Джоэла убивает Эбби – дочь того самого хирурга, который собирался проводить операцию на мозге Элли в первой части. Джоэл убил его, а Эбби выросла, отыскала убийцу отца и отомстила. Об этом подробно игроки узнают во второй половине The Last of Us Part II. И не просто узнают, а почти 10 часов играют за Эбби.

Такое решение сценаристов призвано было объяснить мотив поступка Эбби, а также показать, что месть ей ничего не дала. Ей не стало легче, скорее наоборот. Ведь по ее следам пошла озлобленная Элли, которая буквально вырезала всех, кто еще был дорог Эбби. И только перестав зацикливаться на гибели отца и начав помогать посторонним людям, Эбби нашла утешение и спокойствие. Разработчики хотели донести простую мысль, что месть не приводит ни к чему хорошему, и что нужно научиться прощению.

Однако игроки не были согласны с такой идеей. Они так возненавидели убийцу Джоэла, что просто не хотели играть за нее вторую половину игры. Чтобы избежать негатива в свой адрес, сотрудница Naughty Dog, подарившая свою внешность Эбби, решила удалить свой аккаунт из Twitter.

По сюжету Элли все в последний момент решает не убивать Эбби и отпускает ее. Игроки возмутились тем фактом, что разработчики в финальной сцене драки не дали возможность выбора. Они не хотели отпускать Эбби, они хотели ее убить.

Интересно, что игра, которая рассказывает о важности прощения пробудила в фанатах совсем другие чувства. Но вот с точки зрения нарратива, ход с убийством Джоэла сработал как надо. Игроки действительно почувствовали ненависть. Вот только из-за этого потом не смогли проникнуться пониманием к Эбби.

Свою ненависть в итоге игроки решили выместить не только на разработчиках, но и журналистах, которые расхвалили игру до релиза.

Продажная пресса

Вишенкой на торте пользовательского гнева стали крайне положительные оценки от игровой прессы. Игроки моментально обвинили журналистов в продажности и в качестве борьбы с такими оценками начали ставить второй части The Last of Us нули. Вскоре после такой реакции менее авторитетные издания начали выпускать свои рецензии, где уже более сдержанно хвалили игру, ставя ей средние баллы.

УНИАН – единственное украинское издание, получившее The Last of Us Part II до релиза. Мы тоже высоко оценили сиквел, поставив игре 10 из 10. Однако ни Sony, ни студия Naughty Dog никак не повлияли на такую оценку. Сюжет в игре действительно спорный, и он может либо понравиться, либо нет. Нам понравился. И подробнее об этом мы расскажем в отдельном материале. Но еще кроме сюжета мы положительно оценили и другие аспекты игры. В каждом кадре Part II видна огромная работа, которую проделала вся команда Naughty Dog – от геймдизайнеров и художников до композитора и аниматоров. И принижать их труд только из-за сюжетных решений как минимум не честно.

Как повлияет скандал на разработчиков

У всей этой шумихи вокруг игры есть две стороны медали. Плохая в том, что крупные студии все реже и реже будут отваживаться на смелые сценарные решения. Видя весь тот негатив, который поднялся в сети, издатели будут заставлять разработчиков делать более «безопасные» сиквелы, где будет все тоже самое, что и в предыдущей части, только немного по-другому. Понравится ли пользователям играть в похожие версии одной и той же игры? Вряд ли. Но именно к такой ситуации может в дальнейшем привести этот скандал.

Однако есть и позитив. Бурные обсуждения все же положительно влияют на продажи. Sony уже отчиталась, что всего за три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом свыше 4 миллионов копий. Игра стала самым быстро продаваемым эксклюзивом PlayStation 4. Решатся ли разработчики на третью часть – неизвестно. Однако можно не сомневаться, что The Last of Us Part II будет еще долго на слуху.

Сергей Коршунов