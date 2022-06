Вероятно, демонстрация пройдет в рамках очередного выпуска State of Play.

Инсайдер The Snitch намекнул, когда состоится следующий показ God of War Ragnarök. Оказывается, Sony и Santa Monica Studio проведут демонстрацию игры уже 30 июня. Именно в этот день может состояться следующий выпуск State of Play.

The Snitch можно доверять, ведь он уже зарекомендовал себя, как осведомленный информатор. Ранее инсайдер правильно предсказал все игры, показанные на прошлом State of Play, раскрыл название нового проекта Хидео Кодзимы и сообщил об анонсе ремейка The Last of Us.

На этот раз The Snitch опубликовал на своем аккаунте в Twitter GIF-файл с Кратосом и числом "11110". Пользователи поняли, что это двоичный код, который означает 30.

Две недели назад репортер Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил о планах Santa Monica Studio раскрыть дату релиза God of War Ragnarök до конца июня. А инсайдер Том Хендерсон рассказывал о проведении нового State of Play в текущем месяце.

Если сложить всю информацию вместе, то получается, что демонстрация God of War Ragnarök состоится 30 июня в рамках нового выпуска цифрового шоу Sony. Пользователям также огласят дату релиза игры. По словам все того же Шрайера, выход проекта запланирован на ноябрь 2022 года.

Кратко о God of War Ragnarök

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

