EA объявила о ребрендинге Criterion, студии, которая занимается Need for Speed с 2010 года, - теперь она называется Criterion Games - A Battlefield Studio.

На сайте студии уже появилось новое описание: "Мы гордимся тем, что являемся частью Battlefield Studios, двигая вперёд инновации, техническое мастерство и смелый дизайн в одной из самых культовых франшиз в индустрии".

Теперь Criterion станет частью большой группы разработчиков Battlefield, куда также входят DICE, Motive и Ripple Effect.

В то же время EA закрыла сайт Speedhunters, посвящённый автомобильной культуре и, в частности, Need for Speed.

О приостановке гоночной серии ещё в июле сообщал постоянный автор Speedhunters Мэттью Эверингем. По его словам, разработка гонок сейчас не в приоритете Electronic Arts, все проекты были заморожены.

Кроме того, несколько месяцев назад EA анонсировала закрытие серверов Need for Speed Rivals, которая вышла ещё в 2013 году. Игру отключат в октябре этого года.

Ранее Electronic Arts пообещала, что пока что не будет повышать цены на игры. Глава EA Эндрю Уилсон в очередной раз напомнил, что индустрия сильно изменилась.

