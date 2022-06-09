По словам Джейсона Шрайера, проект по-прежнему запланирован на текущий год.

В Сети начала расползаться информация о возможном переносе God of War Ragnarök. Сначала пользователи обратили внимание на смену даты релиза в базе данных PS Store, а затем о потенциальном "переезде" проекта рассказал один из игровых порталов. Чтобы развеять домыслы, пришлось высказаться Джейсону Шрайеру. По его данным, новую God of War все еще планируют выпустить в 2022 году.

В прошлом декабре пользователи нашли в базе данных PS Store возможную дату релиза Ragnarök — 30 сентября. Это будет пятница, популярный день для выпуска блокбастеров, так что информацию приняли за правду. Однако недавно 30 сентября изменили на 31 декабря — стандартную заглушку в таких случаях.

Масла в огонь добавила статья Gamereactror. Портал неоднократно публиковал инсайдерские сведения, а на этот раз сослался на некие "европейские источники". Якобы они рассказали, что выход God of War Ragnarök отложат.

История набирала оборотов, и в нее пришлось вмешаться редактору Bloomberg и одному из самых надежных инсайдеров в индустрии Джейсону Шрайеру. Журналист сообщил, что его источники, которые должны были знать о переносе, ничего подобного не говорили. То есть релиз экшена по-прежнему запланирован на текущий год.

Кратко о God of War Ragnarök

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

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