В Сети появилась возможная дата релиза ремейка The Last of Us, который пока еще даже официально не анонсировали. Игра якобы выйдет на PlayStation и ПК 2 сентября 2022 года.
Эту информацию слил пользователь Twitter под псевдонимом insider_wtf. Он не успел зарекомендовать себя, как надежный инсайдер. На его учетной записи есть всего два сообщения, помимо поста с датой запуска обновленной The Last of Us.
Однако в этих публикациях информатор успел обнародовать весь список показанных на State of Play игр и название следующей игры Хидео Кодзимы — Overdose. Об этом хорроре недавно писал надежный инсайдер Том Хендерсон. С ним уже связалась Kojima Productions и попросила удалить всю слитую информацию о проекте. Такие действия разработчиков только подтверждают правдивость утечки.
Если ремейк The Last of Us действительно планируют выпустить 2 сентября, то его должны анонсировать в рамках одного из летних шоу. Для этого лучше всего подходит Summer Game Fest, которое пройдет завтра, 9 июня. Начало — в 21:00 по Киеву.
Ремейк The Last of Us — что известно об игре
- Официальная информация о ремейке The Last of Us не поступала, однако о проекте неоднократно упоминали инсайдеры. NateTheHate в своем январском отчете говорил о релизе игры в ноябре или декабре текущего года.
- Похожей информацией делился Том Хендерсон. По его словам, Naughty уже почти закончила разработку ремейка The Last of Us, поэтому игра выйдет во второй половине 2022 года.