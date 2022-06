К информации стоит отнестись со скепсисом.

В Сети появилась возможная дата релиза ремейка The Last of Us, который пока еще даже официально не анонсировали. Игра якобы выйдет на PlayStation и ПК 2 сентября 2022 года.

Эту информацию слил пользователь Twitter под псевдонимом insider_wtf. Он не успел зарекомендовать себя, как надежный инсайдер. На его учетной записи есть всего два сообщения, помимо поста с датой запуска обновленной The Last of Us.

Однако в этих публикациях информатор успел обнародовать весь список показанных на State of Play игр и название следующей игры Хидео Кодзимы — Overdose. Об этом хорроре недавно писал надежный инсайдер Том Хендерсон. С ним уже связалась Kojima Productions и попросила удалить всю слитую информацию о проекте. Такие действия разработчиков только подтверждают правдивость утечки.

Если ремейк The Last of Us действительно планируют выпустить 2 сентября, то его должны анонсировать в рамках одного из летних шоу. Для этого лучше всего подходит Summer Game Fest, которое пройдет завтра, 9 июня. Начало — в 21:00 по Киеву.

Ремейк The Last of Us — что известно об игре

Официальная информация о ремейке The Last of Us не поступала, однако о проекте неоднократно упоминали инсайдеры. NateTheHate в своем январском отчете говорил о релизе игры в ноябре или декабре текущего года.

Похожей информацией делился Том Хендерсон. По его словам, Naughty уже почти закончила разработку ремейка The Last of Us, поэтому игра выйдет во второй половине 2022 года.

