Проект поступит в продажу этой осенью.

Редактор Bloomberg и надежный инсайдер Джейсон Шрайер поделился хорошими новостями о God of War Ragnarök. Игру не перенесут — она выйдет в 2022 году, и репортер даже знает точный месяц.

В своей свежей заметке журналист рассказал, что пообщался с двумя источниками, которые хорошо знакомы с процессом разработки God of War Ragnarök. По их словам, ожидаемый блокбастер поступит в продажу на PS4 и PS5 в ноябре текущего года.

Напомним, ранее в Сети начали шириться слухи о переносе проекта. Первым поводом для этого стала смена даты релиза в базе данных PlayStation Store. Ранее там стояло 30 сентября, а затем появилась стандартная заглушка — 31 декабря.

Второй повод ожидать "переезда" God of War Ragnarök подкинуло издание GameReactor. Портал пообщался с некими "европейскими источниками", которые рассказали о смещении даты релиза игры на более поздний срок.

После публикации материала Джейсон Шрайер заявил, что ничего не слышал о переносе от своих источников. А теперь он опубликовал более подробный отчет касательно ситуации вокруг Ragnarök. Как заявил репортер в материале, официальную дату релиза экшена должны объявить в этом месяце.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

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