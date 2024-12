Акция продлится до 12 декабря, 18:00 по киевскому времени.

Магазин Epic Games Store вновь расщедрился сразу на две игры – до вечера 12 декабря пользователи могут добавить в свои библиотеки известный симулятор и приключенческий экшен из саги "Звездные войны", стоимость которых обычно составляет 85 долларов.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – одна из самых удачных игр как под брендом "Лего", так и по мотивам "Звездных войн". Игрушка вмещает в себе события всех девяти основных фильмов, причем прохождение можно с любой из кинолент. Открытый мир и космические сражения прилагаются.

А если вы когда-нибудь мечтали стать водителем автобуса, Bus Simulator 21 Next Stop предлагает вам сесть за руль и проехать по оживленному трафику. Две карты и продвинутый автобусный парк помогли игре получить в основном положительные отзывы. Но, по отзывам игроков, поведение ИИ иногда бывает нереалистичным и непредсказуемым.

А 12 декабря в EGS начнется праздничная распродажа и серия новогодних раздач. В прошлом году магазин бесплатно дарил Fallout 3: Game of the Year Edition, The Outer Worlds, Saints Row, A Plague Tale: Innocence и Marvel's Guardians of the Galaxy.

2024-й получился богатым на релизы. Но следующий год, особенно его начало, грозит порвать все рейтинги и рекорды. В одном только феврале выйдут Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Sid Meier's Civilization VII, Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Monster Hunter Wilds.

