Игра выйдет 22 августа.

На Summer Game Fest 2025 студия Techland представила дату релиза Dying Light: The Beast, спин-оффа серии с Кайлом Крейном в главной роли. Игра выйдет 22 августа на ПК (Steam и Epic Games Store), Playstation 5 и Xbox Series.

Это самостоятельная история во вселенной Dying Light, которая развивается параллельно основной линии и возвращает Крейна после его отсутствия в сиквеле 2022 года.

Вместе с датой выхода показали новый геймплей: в нём сделали акцент на контактные бои и вариативность приёмов заражённых, включая ближний бой и оружие разного типа.

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Предзаказы уже открыты, а в качестве бонуса ранние покупатели получат набор Hero of Harran с эксклюзивными предметами.

Ранее мы рассказывали, что Скотт Пилигрим возвращается в игровую индустрию с новой игрой. На Summer Game Fest 2025 показали Scott Pilgrim EX, новый кооперативный битемап от разработчиков TMNT: Shredder’s Revenge.

Кроме того, анонсирована новая игра про Дэдпула, но поиграть в неё смогут не все. Deadpool VR станет эксклюзивом Meta Quest 3.

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