Игроки подозревают Take-Two в шпионаже за пользователями.

В Steam начали бесплатно раздавать Borderlands 2, и именно после этого у игры резко вырос поток отрицательных отзывов. Сейчас её рейтинг составляет всего около 14% положительных, а по всей серии наблюдается продолжающийся ревьюбомбинг.

Причина - недовольство пользователей обновлённым лицензионным соглашением (EULA) от издателя Take-Two. Его внедрили ещё в мае, но на фоне бесплатной раздачи история получила новый виток. Игроки опасаются, что договор позволяет собирать персональные данные, а также ограничивает модификации и пользовательский контент.

Ситуация начала развиваться ещё в марте, когда на YouTube вышло видео, в котором блогер разобрал новый текст соглашения и назвал его потенциальной угрозой конфиденциальности. В апреле он выпустил вторую часть, и после этого количество негативных отзывов выросло. Однако именно эта раздача Borderlands 2 вызвала заметный скачок в активности: игра получила несколько тысяч отрицательных рецензий за несколько дней.

Видео дня

Gearbox отреагировала спустя почти три недели. В официальном сообщении студия заявила, что Take-Two не использует шпионское ПО, а данные собираются только при согласии пользователя и с целью улучшения пользовательского опыта.

Также разработчики уточнили, что политика в отношении модов осталась прежней: под запрет попадают только мультиплеерные читы и коммерческое использование контента, тогда как одиночные модификации не ограничиваются.

Ранее мы рассказывали, что создателя Borderlands раскритиковали за заявление, что фанаты купят игру хоть за 80 долларов. Один из разработчиков Baldur's Gate 3 назвал такое мнение "отвратительным".

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