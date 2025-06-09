Разбираемся, что делать с ветками на участке после обрезки деревьев - опытные дачники их ни за что не выбросят.

Очень часто после обрезки сада остаются ветки. Иногда их совсем мало, иногда больше, но все нужно куда-то девать. Просто выбросить в мусор не получится, а если начать сжигать, то можно получить штраф. Меж тем, есть несколько способов, как утилизировать ветки, а также использовать их себе во благо - рассказываем, как это сделать.

Что можно сделать из веток на даче

У бывалых дачников на этот случай всегда найдутся варианты их использования.

Пустить на дрова

Если ветки толстые - это отличный материал для печи или, как вариант, камина. Если ни того, ни другого у вас нет, используйте такие дрова для мангала. Кстати, мясо, приготовленное на дровах из фруктовых деревьев, получается с неповторимым ароматом и вкусом.

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Сделать щепу

Из мелких веток получается отличная щепа. Ее можно сделать как с помощью специального измельчителя (шредера), а если веток не очень много, то использовать подручные материалы.

Щепа - это материал для мульчирования деревьев, кустов и клумбы, она препятствует испарению влаги и не дает расти сорнякам. Кроме всего, разлагаясь, щепа становится отличным удобрением.

Изготовить колышки и опоры

Еще один вариант, что делать с ветками после обрезки - превратить их в колышки для подвязывания помидоров, перца и других культур. Чего-чего, а такое добро как колышки в хозяйстве никогда лишним не бывает. Для этого понадобится более-менее ровная ветка без боковых отростков. Из длинных и крепких веток можно сделать опоры для шпалер.

Превратить в компост

Если ни один из этих вариантов не подходит, тогда ветки можно просто измельчить и отправить в компост. Да, перерабатываться такой компост будет дольше, но зато получится очень качественное удобрение для деревьев, кустарников.

Использовать как защиту от птиц

С помощью веток можно также защитить посадки от птиц. Для этого достаточно просто накрыть аккуратно сверху грядку срезанными ветками, хорошо если они будут колючие или корявые. Таким образом птицы или кошки не смогут добраться до растений.

Творческие дачники из срезанных веток придумывают также всякие полезные вещи для дома: делают опоры для этажерок и столов, превращают ветки в подсвечники, венки и вазы. Здесь фантазии нет предела.

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