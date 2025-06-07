Джез Корден очень надеется, что он прав.

Журналист Windows Central Джез Корден, один из самых надёжных источников по Xbox и Bethesda, заявил, что внутри Microsoft уже начали циркулировать материалы по The Elder Scrolls 6, возможно, даже новый трейлер.

Об этом он рассказал в подкасте Xbox Two, посвящённом Summer Game Fest 2025 и предстоящей презентации Xbox:

"Я начал слышать слухи о TES 6, что заставляет меня думать, будто всё больше людей в Microsoft что-то скрывают, а значит, скорее всего, внутри компании циркулирует некий внутренний трейлер".

Пока нет уверенности, что трейлер действительно покажут на Xbox Games Showcase 8 июня, разработка проекта всё ещё на раннем этапе. Но само наличие трейлера может означать, что команда начала переходить от концептов к более-менее активной разработке.

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Напомним, The Elder Scrolls 6 была анонсирована ещё в 2018 году коротким тизером, с тех пор подробностей не было. В начале этого года появилась пачка слухов: вроде как шестая часть получит подзаголовок Hammerfell, а сама игра станет иммерсивной, возможно, даже без загрузок.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный задонатил Bethesda 85 тысяч долларов и теперь создаст NPC для TES 6. Он отобрал победу на аукционе у группы энтузиастов по изучению вселенной Свитков.

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