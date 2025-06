Ранее Даг Чон работал над Star Trek Beyond в качестве сценариста.

Amazon работает над сериалом по вселенной Mass Effect, и теперь у проекта есть шоураннер. Им стал Даг Чон, известный по The Chief of War и Star Trek Beyond. Он будет работать в паре со сценаристом Дэном Кейси, который уже почти год трудится над адаптацией.

Как сообщает Deadline, экранизация Mass Effect разрабатывается с 2021 года, когда Amazon договорилась с издателем Electronic Arts. Над проектом также работают продюсеры от EA, Cedar Tree Productions и Arad Productions, студии, которые участвуют во многих игровых адаптациях.

Что до Дага Чона, он не новичок в жанре: недавно он работал над сериалом The Chief of War для Apple TV+, а до этого приложил руку к Mindhunter, Banshee и Big Love. В кино он запомнился как один из сценаристов Star Trek: Beyond.

Оригинальная игра вышла в 2007 году и сразу стала культовой. История крутится вокруг коммандера Шепарда, ветерана космофлота, которому приходится противостоять вторжению древней машинной расы Жнецов. Трилогия получила продолжение в виде Mass Effect: Andromeda, а сейчас в разработке находится пятая часть.

Ранее мы рассказывали, что актриса озвучки фем Шепард хочет вернуться к роли в сериале Mass Effect. Дженнифер Хейл надеется, что весь каст Mass Effect поработает над сериалом.

