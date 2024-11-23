Теперь герои могут прятаться в тенях.

Ubisoft показала преобразившуюся систему стелса из Assassin's Creed Shadows. Она обещает самой продвинутой механикой скрытности за всю историю серии.

Разработчики отказались от ручного орла, с помощью которого можно было разведать локацию, прежде чем пытаться проникнуть в неё. Теперь игроку, как в старых частях, придётся самому ходить по локации, отмечать врагов и искать тактические пути.

Также в игре реализовано классическое для серии Орлиное зрение. Это упростит разведку локаций и поиск ключевых целей.

Впервые в истории серии герой может прятаться в тенях. Также Наоэ может гасить источники света, чтобы создавать себе безопасные зоны.

Кроме того, теперь главные герои могут ползать по земле. Работает это примерно как передвижение в кустах: у Наоэ и Ясуке сильно снижается видимость, но если враги подойдут вплотную, то они всё же обнаружат их.

У Наоэ аж четыре вида оружия и инструментов для стэлса:

Дымовая бомба: Классический инструмент ассасина, создающий облако дыма. Помогает скрыться или устранить противников низкого уровня, оставаясь незамеченным.

Колокольчики Синоби: Идеальное средство отвлечения врагов. Бросьте колокольчик, чтобы увести охранников с их позиций или создать возможность незаметно пройти мимо.

Кунай: Очень острые метательные ножи, которые наносят значительный урон и способны убить с одного удара при точном попадании.

Сюрикены: Звездообразные метательные оружия, временно оглушающие врагов. Их также можно использовать, чтобы создать отвлекающий маневр, бросив их в окружение.

Один из разработчиков игры отметил, что Наоэ - самый маленький ассассин, который только был в серии. Студия была намерена это использовать: героиня может протискиваться через расщелины в стене, прятаться в очень маленьких пространствах.

Также теперь героиня может захватывать врагов удавкой и отводить их в укромное место, где только потом сможет убить их, ну или просто отправить в нокдаун.

Релиз Assassin's Creed Shadows намечен на 14 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Всего за 3 дня до нового Assassin's Creed выйдет ещё одна RPG в историческом сеттинге - Kingdom Come: Deliverance 2. Геймдизайнеру KCD Даниэлю Вавре любопытно посоревноваться с Ubisoft.

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