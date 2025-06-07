Игра вернёт нас в Раккун-Сити.

На Summer Game Fest 2025 Capcom наконец представила Resident Evil 9, игра получила официальное название Resident Evil: Requiem.

Судя по первому трейлеру, серия делает заметный поворот в сторону более кинематографичного экшена с открытым миром. Capcom обещает высокие ставки и, судя по всему, чуть менее камерную атмосферу по сравнению с предыдущими частями.

Главной героиней станет Грейс Эшкрофт, вероятно, родственница Алиссы Эшкрофт из Resident Evil: Outbreak. Девушка вернётся в Раккун-Сити, разрушенный ядерной бомбой.

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Capcom обещает, что это будет их самый амбициозный Resident Evil. Ожидается, что в игре будет открытый мир, а для исследования будет доступен весь, ну или почти весь, Раккун-Сити.

Релиз Resident Evil: Requiem запланирован на 27 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что на Summer Game Fest 2025 анонсировали Game of Thrones: War for Westeros, классическую стратегию в реальном времени по вселенной Джорджа Мартина. Страница игры уже появилась в Steam.

Кроме того, на Summer Game Fest 2025 показали Scott Pilgrim EX, новый кооперативный битемап от разработчиков TMNT: Shredder’s Revenge.

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