Похоже, это будет спин-офф про Софию из Plague Tale: Requiem.

Фанаты Plague Tale заметили интересную утечку: Focus Entertainment случайно выложила тизер новой игры серии, после чего быстро его удалила.

Проект получил название A Plague Tale Legacy: Resonance. Судя по ролику, главной героиней теперь станет София, пиратка из Requiem, которая помогала Амиции и Гюго до самого конца.

Сюжетные детали пока не раскрыты, но название Legacy намекает либо на спин-офф, либо на приквел. Возможно, речь пойдёт о прошлом Софии или её путешествиях после трагических событий второй части. В ролике показано, как София выходит на какую-то арену, а также находит огромного минотавра(?), обвитого золотыми нитями.

В трейлере сказано, что игра выйдет в 2026 году на ПК, Playstation и Xbox Series. Скорее всего, официальный анонс произойдёт уже сегодня на Xbox Game Showcase.

Ранее надёжный инсайдер Джез Корден сообщал, что у Microsoft уже есть трейлер The Elder Scrolls 6, который разработчики тщательно скрывают. Как говорит Корден, он слышит всё больше слухов о новых "Свитках".

Кроме того, недавно в движке Unreal Engine, на котором сделаны Plague Tale, произошли кардинальные изменения для удобства разработчиков.

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