Ещё один источник вдохновения - Baldur's Gate 3.

CD Projekt RED впервые полноценно показала "Ведьмак 4", правда, пока только в виде технодемо. В честь десятилетия The Witcher 3 студия дала интервью PC Gamer, где рассказала, как изменилась индустрия и чего ждать от нового "Ведьмака".

По словам главы студии Адама Бадовски, за последние годы в RPG многое поменялось. Он отмечает, что сейчас игроки ждут большей глубины в механиках, а не просто хороших историй.

Среди актуальных примеров CDPR выделяет Kingdom Come: Deliverance 2 и Baldur’s Gate 3, первую за реализм и вариативность, вторую за внимание к персонажам:

Видео дня

"Kingdom Come - отличный пример симуляции, с массой опций и возможностью менять мир. Мы хотим двигаться в ту же сторону".

В то же время CDPR подчёркивает, что "Ведьмак 4" не будет повторять BG3: "Мы точно не будем делать игру, как у Larian. Но мы наблюдаем за тем, как такие проекты влияют на ожидания игроков".

Ранее разработчики "Ведьмак 4" дали интервью журналистам из IGN, где объяснили, почему недавнее технодемо нельзя назвать геймплеем игры.

Кроме того, недавно стало известно, что разработчики "Ведьмак 4" не меняли лицо Цири, за исключением двух маленьких деталей. В остальном, это та же моделька из "Ведьмак 3" и первого трейлера четвёртой части.

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