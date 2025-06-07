Похоже, в игре будет играть музыка польской дез-метал группы Behemoth.

На Summer Game Fest 2025 анонсировали Mortal Shell 2, сиквел нашумевшего несколько лет назад Souls-like.

Джефф Кили показал трейлер, где можно оценить мрачную готическую стилистику игры с колоритными образами врагов, где что-то взяли из Resident Evil, а что-то как будто из Гигера.

Геймплейно это будет классический Souls-like с кострами и тяжёлыми врагами. Есть возможность расправляться с монстрами как в ближнем бою, так и в дальнем из сторострельных дробовиков(?). Также, в отличие от оригинальных Dark Souls, разработчики Mortal Shell 2 явно постарались над анимациями и наблюдать за добиваниями монстров - одно удовольствие.

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Кроме того, в трейлере звучит композиция Ben Sahar от польской дез-метал группы Behemoth, что как нельзя кстати подходит к стилистике игры. Остаётся надеется, что группа согласилась отдать не только эту песню.

Ранее мы рассказывали, что дополнение Lies of P: Overture выйдет на этих выходных "шедоудропом", сразу после Xbox Showcase, который пройдёт 8 июня.

Вместе с релизом Lies of P: Overture для основной игры выйдет патч с новыми видами оружия и тремя уровнями сложности. До 12 июня игру можно купить за 812 грн вместо 1625.

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