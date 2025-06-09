Каждый огородник хочет насладиться хорошим урожаем. Погодные условия очень важны для того, чтоб помидоры выросли большими и сладкими, однако опытные дачники не оставляют свои растения на волю случая и всячески их поддерживают.
Сегодня рассмотрим, можно ли поливать помидоры содой.
Как обработать помидоры содой
Сода для помидоров применяется для борьбы и защиты от грибковых заболеваний благодаря своим антисептическим свойствам. Возьмите:
- две столовые ложки соды;
- шесть-восемь литров воды.
Смешайте их вместе и используйте для прикорневой подкормки. Старайтесь не попадать на листья. Такой раствор эффективно борется с мучнистой росой и помогает томатам быстро расти. Важно не поливать им чаще, чем дважды в месяц.
Также хорошо себя показывают сода и йод для помидоров. В литре воды разведите чайную ложку соды и три-четыре капли йода. Перемешайте и опрыскивайте раз в две недели. Погода должна быть сухой.
Сода создает щелочную среду, которая угнетает грибок, а йод усиливает иммунитет растений и помогает в регуляции роста. Важно учитывать, что полноценный фунгицид это средство не заменит. Слишком концентрированным его делать нельзя, иначе можно обжечь листья помидоров.
Кроме того стоит попробовать сочетать соду с золой. Для начала из последней готовим настой. Заливаем стакан золы литром горячей воды и сутки настаиваем. Затем процеживаем и всыпаем чайную ложку соды. Поливать можно раз в 10 дней в качестве подкормки и для профилактики грибковых заболеваний.
Как опрыскать помидоры содой
Поскольку пищевая сода для помидоров как волшебная палочка для Золушки, то важно иметь в своем арсенале раствор для опрыскивания.
В двух литрах воды нужно развести 10 граммов соды (одну чайную ложку с горкой) и можно применять.
Также можно приготовить и другое средство, которая надежно защитит листья томатов. Для него берем:
- чайную ложку соды;
- литр теплой воды;
- столовую ложку растительного масла.
Смешиваем их и опрыскиваем раз в две недели. Масло создает пленку, которая защитит от болезней и насекомых.