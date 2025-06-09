Растворы с содой используют не только для профилактики, но и для борьбы с грибком.

Каждый огородник хочет насладиться хорошим урожаем. Погодные условия очень важны для того, чтоб помидоры выросли большими и сладкими, однако опытные дачники не оставляют свои растения на волю случая и всячески их поддерживают.

Сегодня рассмотрим, можно ли поливать помидоры содой.

Как обработать помидоры содой

Сода для помидоров применяется для борьбы и защиты от грибковых заболеваний благодаря своим антисептическим свойствам. Возьмите:

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две столовые ложки соды;

шесть-восемь литров воды.

Смешайте их вместе и используйте для прикорневой подкормки. Старайтесь не попадать на листья. Такой раствор эффективно борется с мучнистой росой и помогает томатам быстро расти. Важно не поливать им чаще, чем дважды в месяц.

Также хорошо себя показывают сода и йод для помидоров. В литре воды разведите чайную ложку соды и три-четыре капли йода. Перемешайте и опрыскивайте раз в две недели. Погода должна быть сухой.

Сода создает щелочную среду, которая угнетает грибок, а йод усиливает иммунитет растений и помогает в регуляции роста. Важно учитывать, что полноценный фунгицид это средство не заменит. Слишком концентрированным его делать нельзя, иначе можно обжечь листья помидоров.

Кроме того стоит попробовать сочетать соду с золой. Для начала из последней готовим настой. Заливаем стакан золы литром горячей воды и сутки настаиваем. Затем процеживаем и всыпаем чайную ложку соды. Поливать можно раз в 10 дней в качестве подкормки и для профилактики грибковых заболеваний.

Как опрыскать помидоры содой

Поскольку пищевая сода для помидоров как волшебная палочка для Золушки, то важно иметь в своем арсенале раствор для опрыскивания.

В двух литрах воды нужно развести 10 граммов соды (одну чайную ложку с горкой) и можно применять.

Также можно приготовить и другое средство, которая надежно защитит листья томатов. Для него берем:

чайную ложку соды;

литр теплой воды;

столовую ложку растительного масла.

Смешиваем их и опрыскиваем раз в две недели. Масло создает пленку, которая защитит от болезней и насекомых.

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