В игре можно найти письмо от Алиссы Эшкрофт, матери главной героини девятой части.

Capcom наконец-то представила Resident Evil 9 с подзаголовком Requiem во время шоу Summer Game Fest. Но по-настоящему внимательные фанаты поняли: разработчики начали подогревать интерес к игре ещё 8 лет назад, во времена Resident Evil 7.

Сразу после демонстрации первого трейлера фанаты начали строить теории. Кто-то нашёл в Resident Evil 7 записку, написанную Алиссой Эшкрофт. Её помнят разве что самые преданные фанаты, она появлялась Resident Evil Outbreak. В этой записке Алисса вела расследование по делу о пропавших без вести, и это дело явно ещё не закрыто.

Сюжет Requiem крутится вокруг дочери Алиссы, агента ФБР Грейс Эшкрофт. Она расследует череду смертей, связанных с неизвестной болезнью, в разрушенном Раккун-Сити. Интернет-детективы предполагают, что Алисса погибла в отеле Runwood, который тоже можно заметить в трейлере.

Видео дня

Релиз Resident Evil: Requiem запланирован на 27 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Кроме нового Resident Evil, Capcom анонсировала на Summer Game Fest новую главу Onimusha. Со всеми же анонсами конференциями можно ознакомиться в нашем материале.

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