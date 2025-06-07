В движке Unreal Engine 5 произошли кардинальные изменения для удобства разработчиков

Движок перешёл на координатную систему Left-Up-Forward.

Основатель Epic Games Тим Суини объявил о важном изменении в движке Unreal Engine, теперь он будет использовать систему координат Left-Up-Forward, такую же, как у большинства современных 3D-инструментов.

Если раньше "вверх" в Unreal обозначался осью Z (что отличало его от других), теперь "вверх" станет осью Y, как в Maya, Houdini, Unity и других популярных решениях.

Звучит как мелочь, но на деле это серьёзный шаг. Игры, фильмы и виртуальные миры создаются в разных программах, и если они по-разному понимают, где "вверх", "вперёд" и "влево", возникают путаница, баги и лишняя работа при переносе моделей, анимаций и даже кода. Переход к единому стандарту должен упростить жизнь всем, кто работает с 3D-контентом.

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Первым на новую систему координат перейдёт Unreal Engine for Fortnite (UEFN), а затем и вся линейка UE5/UE6. По словам Суини, это необходимый шаг, ведь инструменты и экосистемы становятся всё более взаимосвязанными, и единые стандарты - это путь в будущее.

Ранее CD Projekt RED поучаствовала в презентации State of Unreal 2025, где демонстрировались возможности движка Unreal Engine 5, и показала там технодемку с первым геймплеем "Ведьмак 4".

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