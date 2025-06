Вместе с релизом Lies of P: Overture для основной игры выйдет патч с новыми видами оружия и тремя уровнями сложности.

Дополнение-приквел к Lies of P под названием Overture, скорее всего, выйдет уже в это воскресенье – сразу же после Xbox Showcase. Его трейлер слили в Twitter, где в конце написано "available now" (доступно прямо сейчас).

В пользу "шедоудропа" говорит и тот факт, что сейчас на базовую версию игры действует самая большая с момента релиза в 2023-м году скидка. До 12 июня игру можно купить за 812 грн вместо 1625.

Вместе с релизом Lies of P: Overture для основной игры будет выпущен патч с новыми видами оружия, боевым режимом и тремя уровнями сложности. Патч будет доступен всем игрокам бесплатно, независимо от наличия дополнения.

На прохождение Lies of P: Overture "опытные" игроки потратят около 15-20 часов. При этом для доступа к нему нужно завершить девятую главу в основной игре. Дополнение привнесет новые области для исследования, противников, боссов, и, конечно же, снаряжение, включая лук и когти.

Напомним, сегодня ночью пройдет крупный фестиваль видеоигр Summer Game Fest 2025. Сразу 3 инсайдера заявляют, что Capcom анонсирует Resident Evil 9 на одной из презентаций.

А уже вечером 8 июня пройдет презентация Xbox Games Showcase, на которой покажут как проекты внутренних студий Xbox, так и игры от сторонних разработчиков. Например, ожидается анонс ремейка Persona 4.

