Дэннис Преснелл рассказал, что он впервые за свою 25-летнюю карьеру не тревожится за релиз новой игры.

Художник по окружению Avowed Дэннис Преснелл, который в своё время успел поработать над первыми двумя частями Fallout и Baldur's Gate, уверен в игре как никогда раньше в своей карьере.

Об этом он рассказал в разговоре с изданием Games Radar. Каждый раз, когда приходило время релиза игры, над которой он работал, художник очень сильно переживал за судьбу проекта. Однако по его словам, Avowed - первая игра, за которую ему не тревожно:

"Игры очень сложно создавать, и каждый случай отличается от другого. Я всегда испытывал определенный страх за несколько месяцев до выхода игры - нервное потрясение. Но в этот раз я уверен в проекте больше, чем когда либо."

Преснелл наслаждается тем, как все игровые элементы соединяются воедино на финальных этапах разработки. Сейчас Obsidian вносит в Avowed последние штрихи и исправляет баги. Дэннис Преснелл уже не может дождаться релиза игры: "Я просто счастлив от того, как хорошо все сложилось. Сейчас команда все закрывает, исправляет ошибки и работает над производительностью, и я буду по-настоящему гордиться этой игрой, когда она станет доступна публике. Я не могу дождаться, на самом деле."

Видео дня

Релиз Avowed запланирован на 18 февраля. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что арт-директор Avowed нахамил Илону Маску в ответ на его критику игры. Разработчик назвал бизнесмена "маленьким гадёнышем".

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