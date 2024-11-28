Brotato можно смело назвать одним из самых популярных клонов хитовой Vampire Survivors.

В онлайновом игровом магазине Epic Games Store запустили новую раздачу. Сейчас все пользователи могут бесплатно получить аренный шутер-рогалик Brotato в стиле Vampire Survivors.

Добавить Brotato бесплатно в библиотеку можно до вечера 5 декабря. А через неделю будут раздавать сразу две игры: Lego Star Wars: The Skywalker Saga и Bus Simulator 21 Next Stop.

Подробнее о Brotato:

В Brotato игрок управляет агрессивным картофелем с пушками. На месте все элементы жанра: короткие сессии, высокая динамичность, обилие персонажей, оружия, улучшений и так далее. Ключевое отличие – возможность включить ручное прицеливание.

Разработчик-одиночка Brotato выпустили свою игру на фоне успеха Vampire Survivors. "Рогалик" стал одним из самых популярных среди аналогов. В Steam у игры 96% положительных отзывов на основе более чем 80 тысяч рецензий.

Brotato должна работать практически на любом ПК под управлением Windows 10 и выше. В системках указано 4 ГБ оперативной памяти, 200 МБ дискового пространства и видеокарту с хотя бы 128 МБ VRAM.

А меж тем в Steam можно бесплатно забрать экшен-шутер Dark Sector от создателей Warframe. Раздавать его будут до вечера 30 ноября.

Также в главном цифровом магазине игр стартовала традиционная осенняя распродажа, которая продлится до вечера 4 декабря. Подешевели многие новинки, в том числе, вышедшие в 2024 году, а хитов прошлых лет по сниженным ценам и вовсе не счесть.

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