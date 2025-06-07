На Summer Game Fest 2025 Джефф Кили пошутил, что им пришлось пропустить Silksong ради трейлера Deadpool VR.

Во время Summer Game Fest Джефф Кили произнёс вслух слова Hollow Knight: Silksong, чем вызвал бурную реакцию зала, но оказалось, что это просто шутка.

Он зачитал фейковое сообщение от команды, в котором говорилось, что трейлер Silksong убирается, а вместо него покажут другой проект. Им оказался VR-экшен по Deadpool.

Сама игра по Дэдпулу выглядит неплохо: динамичный геймплей, типичный юмор персонажа, хорошая озвучка от Нила Патрика Харриса. Однако шутка Кили вызвала раздражение: ожидания по Silksong были особенно высоки, учитывая официальное окно релиза в 2025 году.

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По итогам презентации фанаты Silksong снова надели клоунские носы и заполнили сабреддит игры мемами, в которых выражают свою ненависть к болтливому антигерою. Само событие назвали "Deadpool Incident".

Ранее мы рассказывали, что разработчики фанатского DLC для Hollow Knight объявились впервые за 4 года. Создатели Hollow Knight: Sanctuary показали новый тизер.

Кроме того, на том же Summer Game Fest 2025 Capcom наконец представила Resident Evil 9, игра получила официальное название Resident Evil: Requiem. Играть будем за Грейс Эшкрофт, а действия будут происходить в разрушенном Раккун-Сити.

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