Фанаты Silksong ненавидят Deadpool / Фото - Reddit

Во время Summer Game Fest Джефф Кили произнёс вслух слова Hollow Knight: Silksong, чем вызвал бурную реакцию зала, но оказалось, что это просто шутка.

Он зачитал фейковое сообщение от команды, в котором говорилось, что трейлер Silksong убирается, а вместо него покажут другой проект. Им оказался VR-экшен по Deadpool.

Сама игра по Дэдпулу выглядит неплохо: динамичный геймплей, типичный юмор персонажа, хорошая озвучка от Нила Патрика Харриса. Однако шутка Кили вызвала раздражение: ожидания по Silksong были особенно высоки, учитывая официальное окно релиза в 2025 году

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По итогам презентации фанаты Silksong снова надели клоунские носы и заполнили сабреддит игры мемами, в которых выражают свою ненависть к болтливому антигерою. Само событие назвали "Deadpool Incident".

Фото Silksong 07 июня 2025
Фото Silksong 07 июня 2025
Фото Silksong 07 июня 2025
Фото Silksong 07 июня 2025
Фото Silksong 07 июня 2025

Ранее мы рассказывали, что разработчики фанатского DLC для Hollow Knight объявились впервые за 4 года. Создатели Hollow Knight: Sanctuary показали новый тизер.

Кроме того, на том же Summer Game Fest 2025 Capcom наконец представила Resident Evil 9, игра получила официальное название Resident Evil: Requiem. Играть будем за Грейс Эшкрофт, а действия будут происходить в разрушенном Раккун-Сити.

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